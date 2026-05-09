Xuất hiện tình trạng leo núi mạo hiểm tự phát tại núi Bà Đen

Ngày 9-5, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cho biết, gần đây xuất hiện tình trạng người dân, du khách tự ý leo núi, xâm nhập khu vực rừng cấm và thực hiện các hoạt động mạo hiểm tại những vị trí địa hình hiểm trở.

Người dân và du khách được khuyến cáo không tổ chức leo núi tự phát

Theo Ban Quản lý, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video, hình ảnh ghi lại cảnh một số người leo trèo tại các khu vực dốc đá, vách đá trơn trượt, đường mòn xuyên rừng thuộc núi Bà Đen. Có trường hợp còn sử dụng dây kéo, bám vách đá để di chuyển qua những khu vực có độ dốc lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng cho biết, các tuyến leo núi tự phát, đặc biệt tại khu vực “đá trắng”, vách đá trơn, đường mòn xuyên rừng và những nơi địa hình nguy hiểm không được cho phép.

Tình trạng leo núi tự phát, không trong khu vực được cấp phép tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Việc tự ý vào rừng, leo núi ngoài khu vực cho phép có thể dẫn đến nhiều rủi ro như trượt ngã từ vách đá cao, lạc đường, mắc kẹt trong rừng, gặp nguy hiểm do thời tiết thất thường hoặc đá rêu mốc trơn trượt, nhất là trong mùa mưa. Ngoài ra, nguy cơ gặp động vật hoang dã hoặc vô ý gây cháy rừng cũng được cảnh báo.

Các hành vi tự ý xâm nhập, tổ chức leo núi trái phép hoặc cổ súy cho hoạt động leo núi nguy hiểm có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Người dân và du khách được khuyến cáo không tổ chức leo núi tự phát, không chia sẻ hoặc hướng dẫn các hoạt động mạo hiểm trái phép trên mạng xã hội; đồng thời tuân thủ biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng và lựa chọn các tuyến tham quan chính thức, an toàn đã được khai thác phục vụ du lịch.

QUANG VINH