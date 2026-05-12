Cần Giờ sẽ trở thành trung tâm nghỉ dưỡng quốc tế

Ngày 12-5, Báo Người Lao Động tổ chức hội thảo “Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TPHCM”. Tại đây, nhiều chuyên gia cho biết, Cần Giờ sẽ thể trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, sinh thái và giải trí mang tầm quốc tế trong thời gian tới.

Theo bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, Phó tổng Giám đốc Vietravel, TPHCM lâu nay vẫn chủ yếu khai thác các giá trị sẵn có tại khu vực trung tâm, trong khi hệ sinh thái sản phẩm chưa đủ mạnh để tạo đột phá.

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Vietravel phát biểu tại hội thảo

Năm 2025, TPHCM đạt doanh thu du lịch hơn 278.000 tỷ đồng, đón khoảng 46 triệu lượt khách nội địa và 8,6 triệu lượt khách quốc tế. Dù vậy, áp lực duy trì tăng trưởng trong giai đoạn tới rất lớn, buộc ngành du lịch phải tìm thêm động lực mới.

Du khách tham quan Cần Giờ

Trong bối cảnh đó, Cần Giờ được xem là dư địa phát triển giàu tiềm năng nhờ hệ sinh thái rừng ngập mặn và Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới được UNESCO công nhận. Khu vực này có thể trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, sinh thái và giải trí mang tầm quốc tế, góp phần nâng thời gian lưu trú của du khách từ dưới 2 đêm hiện nay lên ít nhất 4 ngày 3 đêm. Khi thời gian lưu trú tăng, nguồn thu du lịch và sức lan tỏa đối với kinh tế thành phố cũng sẽ được mở rộng.

Bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Marketing Vinpearl, cho rằng xu hướng du lịch toàn cầu đang chuyển từ các sản phẩm đơn lẻ sang mô hình “siêu điểm đến” tích hợp đa trải nghiệm nhằm giữ chân du khách dài ngày và tạo giá trị kinh tế lớn hơn. Từ định hướng này, Cần Giờ được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM với dự án Vinhomes Green Paradise quy mô gần 2.870ha.

Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, cho biết địa phương đang chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án chiến lược, tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm gồm đầu tư hạ tầng chiến lược, chuyển đổi mô hình quản lý theo hướng đô thị sinh thái hiện đại và thúc đẩy cơ cấu kinh tế sang thương mại, du lịch, kinh tế đêm.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM phát biểu tại hội thảo

Ở góc độ cơ quan chuyên ngành, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, đánh giá Cần Giờ không chỉ là câu chuyện phát triển của riêng địa phương mà còn mở ra không gian tăng trưởng mới cho TPHCM theo hướng xanh và bền vững. Với lợi thế rừng ngập mặn, biển, cửa sông cùng hệ sinh thái đặc thù hiếm có, khu vực này được kỳ vọng bổ sung nhiều sản phẩm mới như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, đường thủy, thể thao biển và kinh tế đêm, hướng tới mô hình “một điểm đến - đa hệ sinh thái trải nghiệm”.

THI HỒNG