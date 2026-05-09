Saigontourist Group thúc đẩy hợp tác du lịch Việt Nam – Ấn Độ

Trong khuôn khổ hoạt động nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ (từ ngày 5 – 7-5-2026) vừa qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ 2026 tại Mumbai.

Tham gia diễn đàn với vai trò đại diện doanh nghiệp đầu ngành du lịch, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đồng hành cùng Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) trong các hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp và quảng bá du lịch tại thị trường Ấn Độ, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động ngoại giao kinh tế, làm việc với đối tác và khảo sát phát triển tuyến điểm trong khuôn khổ chuyến công tác.

Ngày 6 – 7-5-2026, đoàn đại biểu TPHCM do ông Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM dẫn đầu đã có các buổi làm việc với tổ chức thương mại và doanh nghiệp tại thủ đô New Delhi và TP.Mumbai nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, dịch vụ và du lịch giữa Việt Nam – Ấn Độ.

Tham gia chương trình, Saigontourist Group do bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Chủ tịch Hội đồng thành viên dẫn đầu, đã đề xuất nhiều giải pháp tăng cường kết nối doanh nghiệp, phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với thị trường Ấn Độ và đẩy mạnh quảng bá điểm đến Việt Nam. Lãnh đạo Saigontourist Group đồng thời tham dự Hội nghị Bàn tròn doanh nghiệp tại Trung tâm World Trade Center Mumbai.

“Việc Saigontourist Group đồng hành cùng các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước lần này không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong ngành du lịch. Chúng tôi tin rằng, với sự gắn kết giữa hàng không – du lịch – văn hóa, các doanh nghiệp hai nước sẽ cùng kiến tạo những sản phẩm độc đáo, khác biệt,gia tăng dòng khách hai chiều, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và nâng tầm vị thế của mỗi quốc gia”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa chia sẻ.

Ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược đa lĩnh vực

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ ngày 7-5-2026 tại TP.Mumbai là sự kiện quan trọng do Bộ Ngoại giao Việt Nam xây dựng và chỉ đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức thực hiện, quy tụ các phiên làm việc chuyên sâu về thúc đẩy đầu tư, kết nối thương mại – dịch vụ, ký kết hợp tác song phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch giữa Việt Nam và Ấn Độ. Sự kiện đồng thời là cầu nối quảng bá hình ảnh Việt Nam như một điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách Ấn Độ nói riêng và thị trường Nam Á nói chung.

Điểm nhấn nổi bật tại Diễn đàn là lễ trao Biên bản ghi nhớ (MOU) ba bên giữa Vietnam Airlines – Saigontourist Group – Innovations India, mở ra các hướng hợp tác chiến lược trong lĩnh vực du lịch, hàng không và công nghiệp văn hóa.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tham dự "Hội nghị Bàn tròn doanh nghiệp"

Theo thỏa thuận hợp tác, Vietnam Airlines và Saigontourist Group sẽ phối hợp tổ chức, quảng bá Lễ hội Namaste Vietnam 2026 và hợp tác sản xuất, quảng bá phim Bollywood “SILAA” với nhiều cảnh quay tại Việt Nam nhằm lan tỏa hình ảnh du lịch Việt qua điện ảnh. Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông chung, phát triển tour khám phá địa điểm quay phim, du lịch MICE cùng các sản phẩm gắn với văn hóa, ẩm thực và di sản Việt Nam; trong đó Vietnam Airlines giữ vai trò Đối tác Hàng không chính thức, còn Saigontourist Group phụ trách dịch vụ lưu trú, hậu cần và trải nghiệm điểm đến cho các đoàn phim, sự kiện.

Ngoài ra, dịp này, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (Saigontourist Travel) – đơn vị thành viên của Saigontourist Group – cũng tiến hành trao Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Wow India Travel & Tours (P) Ltd., nhằm mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch giữa hai quốc gia.

Các nội dung hợp tác trọng tâm tập trung vào phát triển và quảng bá các chương trình du lịch thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam – Ấn Độ, hướng tới xây dựng hai quốc gia trở thành một điểm đến chung; đồng thời đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, quảng bá thương hiệu, mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy trao đổi khách và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên cơ sở hợp tác lâu dài, bình đẳng và cùng có lợi.

Đẩy mạnh thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam

Ấn Độ nói riêng và khu vực các quốc gia Nam Á nói chung hiện là một trong những thị trường quốc tế trọng điểm của du lịch Việt Nam. Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2026, Ấn Độ nằm trong Top 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam.

Đối với Saigontourist Group, thị trường Ấn Độ không chỉ là nguồn khách “inbound” quan trọng mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với khách Việt Nam. Hệ thống Saigontourist Group hàng năm phục vụ hàng trăm nghìn lượt khách Ấn Độ tham gia các hành trình du lịch khám phá, trải nghiệm vẻ đẹp cảnh quan, văn hóa, ẩm thực của Việt Nam, đặc biệt tại các trung tâm du lịch biển và nghỉ dưỡng cao cấp.