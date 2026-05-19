Du khách Việt dần né các điểm đến quá tải

Những điểm du lịch đông đúc, chen chúc khách tham quan đang dần mất đi sức hút đối với nhiều du khách Việt.

Du khách Việt có xu hướng chọn các điểm đến yên bình. Ảnh THU HÀ

Báo cáo Du lịch và Bền vững 2026 của Booking.com vừa công bố cho thấy, người Việt Nam ngày càng quan tâm đến du lịch có trách nhiệm. Có tới 96% du khách Việt Nam cho biết yếu tố bền vững là ưu tiên quan trọng trong các chuyến đi của họ. Xu hướng này đang dần được chuyển hóa thành hành động cụ thể.

Nhiều người lựa chọn điểm đến vắng vẻ, yên bình và có tới 55% du khách Việt được khảo sát bày tỏ mong muốn không góp phần gây nên tình trạng quá tải du lịch (overtourism), trong khi 63% những người lập kế hoạch đi ngoài mùa cao điểm.

Đáng chú ý, những thay đổi trong lựa chọn của du khách cũng đang phản ánh rõ qua dữ liệu tìm kiếm thực tế. Theo nền tảng du lịch Agoda, mùa hè năm nay ghi nhận sự gia tăng đáng kể về mức độ quan tâm đối với các điểm đến “mới nổi”, thay vì tập trung vào những “tọa độ” vốn đã quen thuộc.

Du khách có xu hướng chọn những điểm đến có khí hậu ổn định, không quá tải

Dẫn đầu danh sách điểm đến nội địa mới nổi là đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), nơi ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, Ninh Bình tiếp tục thu hút du khách nhờ sự kết hợp giữa thiên nhiên, di sản và văn hóa. Mai Châu cũng được nhiều người lựa chọn như một điểm nghỉ dưỡng núi yên tĩnh. Trong khi đó, Măng Đen nổi lên như một “phiên bản chậm hơn” của Đà Lạt, hấp dẫn du khách nhờ khí hậu mát mẻ, rừng thông và không gian gần gũi thiên nhiên. Tây Ninh cũng xuất hiện trong danh sách nhờ lợi thế du lịch tâm linh và sinh thái.

Các điểm đến yên bình được nhiều du khách tìm kiếm. Ảnh: AGODA

Xu hướng dịch chuyển khỏi các điểm đến đông đúc xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm trải nghiệm khác biệt, đồng thời chịu tác động từ biến đổi khí hậu. Theo khảo sát của Booking.com, có tới 82% du khách Việt cân nhắc rủi ro thời tiết cực đoan khi lựa chọn thời gian và địa điểm du lịch; 58% cho biết đã từng hủy hoặc thay đổi kế hoạch trong vòng một năm qua do nắng nóng, bão, lũ lụt hoặc các hiện tượng thời tiết bất thường.

Sự thay đổi này cho thấy du lịch không còn đơn thuần là hành trình khám phá hay nghỉ dưỡng. Với nhiều du khách Việt, mỗi chuyến đi đang trở thành lựa chọn có ý thức hơn, hướng tới sự cân bằng giữa trải nghiệm cá nhân, môi trường và cộng đồng địa phương.

VĨNH XUÂN

