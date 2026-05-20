Đưa du lịch Đồng Nai cất cánh cùng sân bay Long Thành

Quang cảnh tọa đàm

Theo ông Phạm Hương Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đồng Nai, sự hình thành của sân bay Long Thành không đơn thuần là một dự án hạ tầng, mà là yếu tố có khả năng tái định hình toàn bộ không gian phát triển của Đồng Nai, trong đó có du lịch.

Thành ủy TP Đồng Nai đang chuẩn bị ban hành nghị quyết mới về phát triển du lịch Đồng Nai, nhằm đưa lĩnh vực này trở thành một mũi nhọn kinh tế của thành phố.

Tọa đàm thu hút đông đảo đại biểu tham dự

Sân bay Long Thành khi hoạt động sẽ mang đến dòng khách rất lớn, bài toán đặt ra là Đồng Nai làm sao để giữ chân được du khách bằng các sản phẩm đặc trưng.

"Đồng Nai có nhiều tiềm năng, như tài nguyên sinh thái, văn hóa, làng nghề, ẩm thực, vị trí kết nối vùng. Nhưng thẳng thắn nhìn nhận, thành phố vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa “tiềm năng” và “sản phẩm có thể bán được”. Việc kết nối các yếu tố riêng lẻ thành một trải nghiệm hoàn chỉnh, có khả năng cạnh tranh và giữ chân du khách, vẫn đang là bài toán chưa có lời giải trọn vẹn", ông Phạm Hương Sơn chia sẻ.

Đại diện Hiệp hội Du lịch TPHCM phát biểu tại tọa đàm

Đại diện Sở VH-TT-DL TP Đồng Nai cho rằng, sân bay Long Thành hoạt động sẽ mở ra cơ hội lớn, nhưng cũng tạo thách thức không nhỏ cho du lịch của thành phố.

Yêu cầu này đặt ra nhiều câu hỏi cho công tác hoạch định phát triển du lịch để khai thác lợi thế từ các hãng hàng không và thu hút nhà đầu tư, khách du lịch, nhằm tạo đột phá cho phát triển du lịch Đồng Nai.

Các chuyên gia cho rằng, trong sự phát triển của du lịch gắn với sân bay Long Thành, Đồng Nai không thể đứng riêng lẻ mà cần được nhìn nhận trong liên hệ với quy hoạch không gian, hạ tầng giao thông, cấu trúc đô thị với cơ chế điều phối liên ngành, liên vùng.

Trước mắt, cần có quy hoạch đô thị quanh sân bay, hình thành các tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng đẳng cấp để phục vụ khách quốc tế đi và đến Long Thành. Đồng thời, hình thành các tour, tuyến đặc trưng để du khách khám phá và trải nghiệm.

PHÚ NGÂN