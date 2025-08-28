Đà Nẵng khánh thành Tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp

Sáng 28-8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khánh thành Tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng)

Lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình

Công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Dự án được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 3-12-2024, với tổng mức đầu tư hơn 14,7 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 3.041m², thuộc nhóm C công trình văn hóa cấp II. Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án và tư vấn giám sát là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Tượng Bác Hồ được đặt tại vị trí trung tâm, thiết kế cảnh quan xung quanh hài hòa với cây xanh, thảm cỏ, đường dạo và khu vực bệ ngồi đọc sách lát đá granite. Phía sau tượng là phù điêu mô phỏng Khuê Văn Các – biểu tượng của trí tuệ, truyền thống hiếu học và tinh thần tự cường dân tộc. Phù điêu bố trí sau Tượng Bác Hồ là hình ảnh Khuê Văn Các giản dị, tao nhã được đặt chính giữa phù điêu biểu hiện cho sự trí tuệ, tinh thần tự cường, tự chủ, truyền thống hiếu học của người Việt Nam. Hai bên là hình ảnh danh thắng Ngũ Hành Sơn hùng vĩ – niềm tự hào văn hóa, lịch sử của người dân Đà Nẵng. Tổng thể công trình thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa – tri thức.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại lễ khánh thành

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhấn mạnh: “Công trình thể hiện lòng biết ơn vô hạn và sự tôn kính của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.”

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chụp ảnh lưu niệm cùng Tượng Bác Hồ

Theo đồng chí Nguyễn Văn Quảng, hình ảnh Bác Hồ ngồi đọc sách được lựa chọn không chỉ mang tính biểu tượng mà còn truyền cảm hứng về tinh thần tự học và đam mê đọc sách của Người. Tượng được đặt tại Thư viện khoa học Tổng hợp - một không gian tri thức, nhằm khuyến khích thế hệ trẻ và người dân Đà Nẵng phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng thói quen đọc sách và nâng cao kiến thức.

“Công trình không chỉ có ý nghĩa chính trị mà còn là một địa chỉ văn hóa quan trọng, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Đà Nẵng. Đây sẽ là nơi để Nhân dân và du khách trong, ngoài nước đến chiêm ngưỡng, tưởng nhớ Bác, đồng thời trải nghiệm không gian văn hóa đọc thân thiện và hiện đại”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Lãnh đạo và nhân dân TP Đà Nẵng dâng hoa tưởng niệm Bác tại Lễ khánh thành Tượng Bác Hồ

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân phối hợp chặt chẽ, quản lý, giữ gìn, phát huy giá trị của công trình một cách thiết thực, hiệu quả trong thời gian đến.

PHẠM NGA