Doanh nghiệp vận tải lo ngại về thị trường xăng dầu

Từ đầu tháng 7 đến ngày 29-7, giá xăng dầu trong nước biến động qua nhiều kỳ điều hành. Đến ngày 29-7, giá bán lẻ vẫn giữ theo kỳ điều hành 23-7, trong đó xăng E5 RON 92 tăng 1.060 đồng/lít, lên 20.880 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III tăng 880 đồng/lít, lên 21.430 đồng/lít; riêng dầu diesel tăng mạnh nhất 2.440 đồng/lít, lên 25.760 đồng/lít.

Chiều 29-7, ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Giám đốc Bến xe miền Đông (TPHCM), cho biết, chưa có doanh nghiệp vận tải nào hoạt động tại bến gửi hồ sơ kê khai điều chỉnh giá vé. Theo quy định, khi có nhu cầu tăng giá, doanh nghiệp phải lập phương án giá, gửi văn bản kê khai để bến xe tổng hợp và trình cơ quan chức năng xem xét trước khi được áp dụng. Dù giá vé chưa thay đổi nhưng theo ông Hải, biến động giá nhiên liệu đang ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của các đơn vị vận tải.

Về phía doanh nghiệp, ông Trần Đình Hòa, Giám đốc Công ty Đình Hòa (khai thác tuyến xe khách Đà Nẵng - TPHCM), khẳng định, vẫn giữ nguyên giá vé vì trước đó đã có một đợt điều chỉnh vào tháng 3. Theo ông Hòa, chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 35%-40% tổng chi phí hoạt động, đồng nghĩa cứ mỗi 1 triệu đồng doanh thu thì doanh nghiệp phải chi từ 350.000-400.000 đồng cho nhiên liệu. "Giá xăng dầu tăng mạnh là áp lực rất lớn đối với doanh nghiệp vận tải", ông Hòa cho biết.

Đại diện một số doanh nghiệp vận tải hành khách khác cũng cho biết đang theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu. Trong bối cảnh nhu cầu đi lại chưa phục hồi hoàn toàn, nhiều đơn vị rất muốn giữ giá cước ổn định để duy trì sức cạnh tranh, đồng thời chia sẻ khó khăn với hành khách. Theo các doanh nghiệp, việc điều chỉnh giá cước không thể thực hiện ngay lập tức mà phải trải qua quy trình nhiều khâu.

Sau khi xây dựng phương án giá trên cơ sở cơ cấu chi phí, doanh nghiệp phải thực hiện kê khai với các cơ quan quản lý để được xem xét, chấp thuận. Khi phương án giá được thông qua, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các bước như in vé mới, niêm yết lại bảng giá và cập nhật các thông tin liên quan trước khi áp dụng chính thức.

Đại diện một số hãng taxi tại TPHCM cho hay, giá cước đã được điều chỉnh tăng hơn 10% trong tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, việc tiếp tục tăng giá ở thời điểm này sẽ phát sinh thêm chi phí thay đổi đồng hồ tính cước, cập nhật phần mềm và có nguy cơ làm giảm sức cạnh tranh nếu giá cao hơn các đơn vị khác.

Theo các doanh nghiệp, trong bối cảnh giá xăng dầu còn nhiều biến động, giải pháp trước mắt vẫn là tăng cường tiết kiệm nhiên liệu, tối ưu hóa lịch trình khai thác, cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết để duy trì hoạt động. Việc điều chỉnh giá cước sẽ chỉ được tính đến khi áp lực chi phí vượt quá khả năng tự cân đối của doanh nghiệp và sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

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