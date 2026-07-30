Siêu bão Dolphin chưa có dấu hiệu ảnh hưởng đến Biển Đông

Siêu bão Dolphin đã mạnh lên cấp 17, giật trên cấp 17 và đang di chuyển theo hướng về Trung Quốc. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 4-8, chưa có dấu hiệu siêu bão này ảnh hưởng trực tiếp đến Biển Đông.

Ảnh vệ tinh siêu bão Dolphin sáng 30-7. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp

Trưa 30-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, ngoài khơi Thái Bình Dương đang có cơn bão có tên quốc tế là Dolphin. Bão đã mạnh lên thành siêu bão. Hiện siêu bão Dolphin tiếp tục mạnh thêm, đạt cường độ cấp 17, giật trên cấp 17. Đây là siêu bão thứ 4 trong năm 2026 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, sau 3 siêu bão: Sinlaku, Mekkhala và Bavi.

Lúc 7 giờ ngày 30-7, tâm siêu bão ở khoảng 16,4 độ vĩ Bắc - 165,8 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) gần 5.000km về phía Đông.

Theo dự báo, trong 1-3 ngày tới, siêu bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ. Sau đó, siêu bão này chuyển hướng Tây, di chuyển với tốc độ khoảng 20-25km/giờ, hướng về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang (Trung Quốc).

Mô hình dự báo quỹ đạo di chuyển của siêu bão Dolphin theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản. Đồ họa: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, theo các dữ liệu và mô hình dự báo hiện tại, chưa có dấu hiệu siêu bão Dolphin sẽ đi vào Biển Đông. Từ nay đến ngày 4-8, siêu bão cũng chưa tác động trực tiếp đến khu vực này.

Tuy nhiên, do có cường độ rất mạnh, siêu bão Dolphin có thể làm gia tăng gió trên Biển Đông trong những ngày tới.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ khoảng ngày 5-8, khi siêu bão tiến gần khu vực phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), hoàn lưu bão sẽ hút và làm gió Tây Nam trên vùng biển phía Nam Biển Đông mạnh lên.

Đến ngày 6 và 7-8, gió Tây Nam trên phần lớn khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa, có khả năng mạnh cấp 6-7. Sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Dolphin để kịp thời cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo.

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