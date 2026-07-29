Quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 29-7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM phát hiện thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 4 bộ kèm di vật, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại đây lên 150 bộ.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày 29-7, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập tại vị trí tìm kiếm thứ hai (Khu B) trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực tìm kiếm thứ hai trong ngày 29-7

Các lực lượng đã mở rộng phạm vi khai quật với hơn 30m³ đất tại rãnh mộ thứ nhất (Khu A) và khoảng 20m³ đất tại rãnh mộ Khu B. Kết quả, tại Khu B phát hiện, cất bốc và quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 4 bộ có di vật kèm theo.

Từ ngày 23-6 đến ngày 29-7, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và quy tập được 150 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó có 128 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt tại 4 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí thuộc Khu A và 2 vị trí thuộc Khu B).

Vị trí phát hiện hài cốt và di vật được đánh dấu kỹ càng

Bộ Tư lệnh TPHCM đã lắp đặt nhà bạt lớn tại rãnh mộ Khu B nhằm che chắn, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đưa hài cốt các liệt sĩ lên mặt đất với sự trang nghiêm, trân trọng.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, toàn bộ quá trình tìm kiếm, khai quật được triển khai theo quy trình chặt chẽ, kết hợp giữa khảo sát thực địa, thông tin nhân chứng và các dấu vết thực địa. Hài cốt và di vật sau khi cất bốc đều được ghi nhận vị trí phát hiện và được xử lý, bảo quản theo đúng quy trình chuyên môn. Các mẫu đủ điều kiện được lưu giữ phục vụ công tác giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ.

Lực lượng làm nhiệm vụ mở rộng phạm vi khai quật tại rãnh mộ thứ nhất (Khu A)

Hiện, Bộ Tư lệnh TPHCM đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời bia tưởng niệm tại khu vực tìm kiếm, tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật ở Khu A với quyết tâm sớm quy tập đầy đủ hài cốt các Anh hùng liệt sĩ, đưa các anh trở về trong sự tri ân và tôn kính của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI