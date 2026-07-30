Dự báo Nam bộ tiếp tục có mưa chiều tối 30-7

Theo cảnh báo cập nhật sáng 30-7 của cơ quan khí tượng, Nam bộ tiếp tục có mưa trên diện rộng, mưa tập trung từ trưa đến tối, cục bộ có nơi mưa to.

Theo dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ, ngày 30-7, thời tiết Nam bộ duy trì trạng thái có nắng gián đoạn vào buổi sáng và trưa, cường độ nắng không gay gắt.

Từ khoảng 10 giờ đến 13 giờ, mưa dông bắt đầu tại nhiều nơi ở miền Tây, sau đó mở rộng và tăng dần vào chiều tối. Tại miền Đông Nam bộ và Lâm Đồng, mưa tập trung chủ yếu từ đầu giờ chiều đến tối.

Ảnh mây vệ tinh khu vực phía Nam lúc 7 giờ ngày 30-7. Ảnh chụp lại màn hình Windy

Mưa xảy ra trên diện rộng với xác suất trên 80%, phổ biến mưa nhỏ đến mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. An Giang và Cà Mau có khả năng xuất hiện mưa to. Cơ quan khí tượng lưu ý người dân ở các khu vực nêu trên đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong ngày và đêm 30-7, Nam bộ, Tây Nguyên và khu vực Trung bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ trên 100mm, tập trung vào chiều và đêm. Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 60mm.

Cơn mưa tại Hà Nội, sáng 29-7. Ảnh: PHÚC HẬU

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, ven suối được cảnh báo tại các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng.

Trên biển, trong ngày và đêm 30-7, vùng biển từ Khánh Hòa đến TPHCM và phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động.

Vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan cùng khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông có mưa rào, dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao trên 2m. Ngày 31-7, gió mạnh trên các vùng biển này còn duy trì vào ban ngày rồi giảm dần về đêm.

PHÚC HẬU