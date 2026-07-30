Khánh Hòa phát động chung tay phòng, chống mua bán người

Sáng 30-7, tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người, hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30-7”.

Các đại biểu tham dự lễ phát động

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người, nhất là hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, dụ dỗ nạn nhân; đồng thời thể hiện quyết tâm của các cấp, ngành trong phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động nhận diện sớm thủ đoạn mới của tội phạm, đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng số cho người dân, nhất là giới trẻ; kiên quyết triệt xóa các đường dây mua bán người, tăng cường giải cứu, hỗ trợ nạn nhân và mở rộng hợp tác quốc tế.

Các lực lượng tham gia diễu hành trên nhiều tuyến đường trung tâm tỉnh Khánh Hòa

Tại chương trình, các đại biểu ấn nút cam kết hành động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người. Sau lễ phát động, các lực lượng diễu hành trên nhiều tuyến đường trung tâm tỉnh Khánh Hòa, lan tỏa thông điệp: “Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội”.

TIẾN THẮNG