- Hôm rồi tui được người quen gởi cho mấy ký cua Cà Mau. Cua chắc thịt, ngọt hết biết!

- Cua Cà Mau ngon có tiếng. Chỉ ngặt hồi trước, có chỗ cột cua bằng dây vải, dây dừa nước ngâm bùn chắc nụi. Mua một ký cua mà phải “cõng” thêm hai, ba lạng dây, ai cũng xót ruột!

- Giờ chuyện đó bớt nhiều rồi anh Tư. Người mua ngày càng kỹ tính, đâu chịu bỏ tiền mua dây thay vì mua cua. Người bán cũng chuyển sang dùng dây nhỏ, nhẹ, “trói như không trói”.

- Vậy mới phải chớ!

- Có nơi còn soi đèn, kiểm tra cua chắc thịt hay nhiều gạch, rồi phân loại, niêm giá rõ ràng. Người mua biết mình mua loại nào, người bán cũng khỏi mang tiếng nhập nhèm.

- Chuyện “cởi trói” cho cua tưởng nhỏ mà không nhỏ. Bớt mấy lạng dây, người mua bớt ấm ức; thêm chút minh bạch, người bán thêm uy tín. Làm ăn lâu dài coi bộ cũng nên bắt đầu từ những chuyện nhỏ vậy chớ!

CÔ TÁM