Nâng cao kỹ năng truyền thông cho hơn 1.200 cán bộ Mặt trận

Chiều 29-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lớp bồi dưỡng công tác tuyên truyền, kỹ năng viết tin, bài, thông cáo báo chí, biên tập nội dung truyền thông. Lớp bồi dưỡng được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) và trực tuyến đến 212 điểm cầu tại các đơn vị và các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu và học viên tham dự lớp bồi dưỡng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chủ trì lớp bồi dưỡng.

Tham dự có các đồng chí: Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM; Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo SGGP; Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP.

Cùng dự trực tiếp và trực tuyến có 1.200 học viên, là đại diện các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu; cán bộ, nhân viên Vùng 2 Hải quân, Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và các Chi đội Kiểm ngư số 2, Chi đội Kiểm ngư số 4.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đảm bảo yêu cầu truyền thông trong tình hình mới

Mở đầu chương trình, nhà báo Nguyễn Phước Bình, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn Báo SGGP, giới thiệu khái quát quá trình hình thành, phát triển và những dấu ấn nổi bật của Báo SGGP.

Phát biểu định hướng lớp bồi dưỡng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn chia sẻ, trong bối cảnh hiện nay, truyền thông có vai trò quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Để nâng cao hiệu quả truyền thông, đội ngũ cán bộ cần được trang bị kỹ năng viết tin, bài, xây dựng thông cáo báo chí chất lượng, xác định rõ thông điệp và mục tiêu lan tỏa của từng hoạt động. Đồng chí cũng đánh giá cao vai trò của việc ứng dụng công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, vào sản xuất các sản phẩm truyền thông.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn phát biểu định hướng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, nếu làm tốt công tác truyền thông, hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên sẽ nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, kết nối cộng đồng và tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn dẫn chứng con số 300 tỷ đồng mà thành phố vận động được để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi năm 2024, nhờ vào hiệu quả của truyền thông.

Các học viên tham dự lớp học. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí đề nghị các học viên nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tích cực thực hành để có thể vận dụng ngay sau lớp bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức truyền thông trong tình hình mới.

Trang bị kỹ năng truyền thông cho cơ sở

Tại lớp bồi dưỡng, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Đức Hiển trao đổi nhiều kinh nghiệm với chuyên đề “Phương pháp hiệu quả thực hiện công tác tuyên truyền, kỹ năng viết tin, bài, thông cáo báo chí”.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Đức Hiển chia sẻ tại lớp bồi dưỡng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, bản tin nên viết theo nguyên tắc "hình tháp ngược", đưa kết quả, số liệu hoặc thông tin có giá trị nhất lên đầu để giúp bạn đọc nhanh chóng nắm được nội dung cốt lõi.

Bản tin cũng cần khái quát ý chính trong phát biểu của lãnh đạo, sử dụng số liệu và chi tiết thực tế để tăng tính thuyết phục, tránh liệt kê dài dòng. Đối với thông cáo báo chí, cần ngắn gọn, nêu rõ điểm mới, tác động của sự kiện và được gửi kịp thời để phóng viên có thể khai thác ngay.

Các đại biểu và học viên xem phim về Báo SGGP. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi chuyên đề "Những vấn đề cần lưu ý trong công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay", Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy, hướng dẫn cần chú ý đến việc sử dụng nguồn tài liệu chính thống, đã được kiểm chứng để bảo đảm tính chính xác trong công tác tuyên truyền.

Theo đồng chí, người làm truyền thông cần phát huy hiệu quả của báo chí, mạng xã hội và tuyên truyền miệng; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ công việc nhưng phải kiểm chứng thông tin. Đồng thời, cần tuân thủ quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin, giữ vững tính Đảng, tính khách quan và tính nhân văn trong hoạt động tuyên truyền.

Các học viên cũng được ông Cổ Tấn Minh Quang, Trưởng phòng Sản xuất Hãng Phim Trẻ (Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM), hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quay, dựng phim ngắn tuyên truyền và trực tiếp thực hành sản xuất các sản phẩm truyền thông.

Tại lớp bồi dưỡng, các phóng viên, biên tập viên Báo SGGP cùng ê-kíp Hãng Phim Trẻ đã hướng dẫn, hỗ trợ học viên hoàn thiện từng sản phẩm truyền thông. Không khí học tập diễn ra sôi nổi khi nhiều học viên chủ động trao đổi, thảo luận và thực hành ngay tại lớp. Bà Nguyễn Thùy Bảo Trân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Lợi Trung cho biết sẽ vận dụng những kỹ năng vừa tiếp thu để xây dựng các tin, bài gần gũi hơn với người đọc; đồng thời nâng cao chất lượng thông cáo báo chí để thông tin về các hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được lan tỏa kịp thời, hiệu quả. Bà Đào Thị Nguyệt Minh, Hội Người cao tuổi TPHCM cũng chia sẻ lớp bồi dưỡng đã giúp bà hệ thống lại nhiều kiến thức, kỹ năng thiết thực. Đây là hành trang hữu ích để đội ngũ làm công tác truyền thông ở cơ sở tự tin hơn khi triển khai nhiệm vụ.

>>Một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng: Ảnh: VIỆT DŨNG

THU HƯỜNG