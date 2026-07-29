Các luật, nghị quyết được thông qua phải tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực

Chiều 29-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) bế mạc phiên họp thứ 4.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin, với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, UBTVQH đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại phiên họp, UBTVQH xem xét, thảo luận 45 nội dung. Đây là một trong các phiên họp có khối lượng công việc nhiều nhất từ trước đến nay.

Theo đó, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến đối với 28 nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất và 2 nội dung dự án luật trình kỳ họp thứ hai; thông qua 3 pháp lệnh, 8 nghị quyết; cho ý kiến 4 nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương các cơ quan làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn theo tiến độ đề ra. Một số nội dung được tiếp thu, hoàn thiện ngay sau Hội nghị Trung ương 3 để kịp trình UBTVQH xem xét tại phiên họp này.

Đến thời điểm này, 28/33 nội dung trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất được UBTVQH cho ý kiến. Mặc dù yêu cầu cấp bách về tiến độ và nhiều nội dung phức tạp, song chất lượng của các nội dung tại phiên họp cơ bản đạt yêu cầu, cơ bản đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét.

Hiện còn 5 nội dung chưa xem xét gồm: dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh và đề xuất tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình mục tiêu quốc gia.

“Các cơ quan khẩn trương hoàn thiện theo ý kiến của cấp có thẩm quyền, gửi cơ quan thẩm tra để UBTVQH cho ý kiến, trình Quốc hội xem xét, quyết định trong đầu tháng 8”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhắc lại phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách, biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan cần quán triệt tinh thần này trong quá trình hoàn thiện dự án luật, nghị quyết.

Cụ thể, không chỉ tập trung hoàn thiện quy định, mà còn cần chuẩn bị phương án tổ chức thi hành các luật, nghị quyết; rà soát văn bản quy định chi tiết, điều kiện thực hiện và nguồn lực triển khai, để các luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua có thể đi ngay vào cuộc sống.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thành công của kỳ họp sắp tới của Quốc hội không chỉ được tính bằng số lượng luật, nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là các quyết sách đó có thực sự tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho phát triển và nâng cao đời sống nhân dân hay không.

“Mỗi lần tiếp thu, chỉnh lý phải làm cho dự thảo luật rõ hơn, chặt chẽ hơn, khả thi hơn và tạo được sự đồng thuận cao nhất đối với ý kiến của đại biểu Quốc hội. Dù chỉ một ý kiến, nếu không tiếp thu thì cũng phải giải trình thật rõ”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

ANH PHƯƠNG