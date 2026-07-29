Quân khu 7 kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Cát - Lái Thiêu

Ngày 29-7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 đã có Thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cung cấp thông tin phục vụ xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Cát, khu phố Đông Nhi, phường Lái Thiêu (TPHCM), nơi nghi có các hố chôn tập thể trong chiến tranh.

Qua các nguồn tư liệu đã thu thập, trong những năm 1971-1972 khu vực Gò Cát - Lái Thiêu có nhiều xe tải của lực lượng quân đội Việt Nam cộng hòa thường chở thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh đến chôn tại nhiều hố tập thể. Hiện nay, khu vực nghi có các hố chôn tập thể thuộc khu vực xung quanh công viên và đối diện Bệnh viện Quốc tế Becamex.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 (giữa) trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Hiện nay, Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo của Quân khu 7 cũng đang phối hợp các cơ quan chức năng thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trên chiến trường miền Đông Nam bộ giai đoạn 1971-1972.

Thư kêu gọi cung cấp thông tin phục vụ xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Cát (khu phố Đông Nhi, phường Lái Thiêu)

Ban Chỉ đạo của Quân khu 7 đề nghị các cơ quan, đơn vị; cựu chiến binh, du kích, dân quân, cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn; thân nhân liệt sĩ và người dân từng sinh sống tại khu vực Gò Cát - Lái Thiêu trước đây cung cấp các thông tin liên quan đến việc vận chuyển, chôn cất liệt sĩ, vị trí các hố chôn, nơi di chuyển hài cốt hoặc các dấu mốc địa hình cũ.

Theo Ban Chỉ đạo Quân khu 7, mỗi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có ý nghĩa quan trọng, góp phần rút ngắn thời gian xác minh, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Mọi thông tin xin gửi về Đại tá Nguyễn Chí Bắc, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 7, số điện thoại 0947.459.639.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI