Đà Nẵng mở hành trình khám phá thiên nhiên và văn hóa xứ Quảng

Ngày 8-7, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng công bố chương trình Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026, diễn ra từ ngày 22 đến 26-7 tại Công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch và nhiều điểm đến trên địa bàn.

Năm nay, lễ hội mang đến nhiều trải nghiệm mới, nổi bật là Dạ tiệc ánh sáng biển đêm, Đêm diều ánh sáng và chuỗi hành trình khám phá thiên nhiên, văn hóa xứ Quảng.

Nhiều trải nghiệm mới

Lấy cảm hứng từ thông điệp “Cảm nhận - Tận hưởng - Khám phá”, lễ hội hướng du khách tìm về những giá trị nguyên bản của vùng đất xứ Quảng, từ thiên nhiên, văn hóa, đời sống ngư dân đến nhịp sống hiện đại của thành phố biển. Các hoạt động được thiết kế theo hướng trải nghiệm chiều sâu, lấy cảm nhận của du khách làm trung tâm.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc được dàn dựng theo hình thức nghệ thuật thực cảnh, tái hiện những giá trị văn hóa đặc sắc của xứ Quảng; không gian ẩm thực chợ quê; không gian trải nghiệm “Cung đường tận hưởng biển Đà Nẵng” và Đêm diều ánh sáng với khoảng 500 cánh diều truyền thống kết hợp hiệu ứng ánh sáng nghệ thuật.

Chương trình năm nay mang đến nhiều trải nghiệm cho người tham gia. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lần đầu tiên, lễ hội tổ chức “Dạ tiệc ánh sáng biển đêm”, mang đến không gian thưởng thức ẩm thực, âm nhạc và trải nghiệm biển về đêm.

Song hành là các hoạt động gắn với thiên nhiên và sức khỏe như thiền để chạm tĩnh lặng, đón bình minh chạm năng lượng biển.

Du khách còn có cơ hội tham gia nhiều hành trình khám phá mới như trekking bán đảo Sơn Trà; chinh phục đỉnh Ngọc Linh; săn mây đón bình minh tại Tak Pổ; ngắm hoàng hôn và chim về tổ tại Sông Đầm; hòa mình vào các điệu múa cồng chiêng; khám phá rừng cây Pơ Mu; trải nghiệm nhịp sống ngư dân tại chợ cá Mân Thái. Bên cạnh đó là hành trình kết nối với các miền di sản như Mỹ Sơn.

Nhiều hoạt động trải nghiệm ở biển. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Không khí lễ hội tiếp tục được khuấy động với không gian giải trí EDM trên biển, các chương trình nghệ thuật hằng đêm, hành trình số khám phá Đà Nẵng cùng chuỗi giải thể thao biển quy mô thành phố và quốc gia.

Xây dựng theo hành trình trải nghiệm

Theo ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng, xu hướng du lịch hiện nay không chỉ dừng ở vui chơi, giải trí mà ngày càng hướng đến những trải nghiệm bản địa, giàu cảm xúc và chiều sâu văn hóa. Vì vậy, năm 2026, Đà Nẵng lựa chọn chủ đề “Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản” làm định vị phát triển du lịch, hướng du khách trở về với những giá trị nguyên bản của thiên nhiên, văn hóa và con người địa phương.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở VH-DL-TT TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Định hướng này bước đầu mang lại kết quả tích cực khi trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 9,77 triệu lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 34,7 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 21%.

Ông Tán Văn Vương cho biết điểm mới của lễ hội năm nay là các hoạt động được kết nối thành một hành trình trải nghiệm xuyên suốt, tái hiện những giá trị văn hóa đặc sắc của xứ Quảng, kết hợp không gian ẩm thực, làng nghề và các trải nghiệm biển đêm lần đầu tổ chức.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có nhiều hoạt động gắn với thiên nhiên và sức khỏe cùng các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao biển và hoạt động hưởng ứng tại các khu, điểm du lịch.

Lễ hội hướng đến trải nghiệm chiều sâu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Tán Văn Vương, lễ hội không chỉ là sự kiện của mùa hè mà còn hướng đến xây dựng những trải nghiệm có chiều sâu, lấy bản sắc địa phương làm nền tảng, cảm xúc của du khách làm giá trị cốt lõi và góp phần phát triển du lịch bền vững.

XUÂN QUỲNH