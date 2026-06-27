Khát vọng đưa điện ảnh Việt vươn tầm từ “nhịp cầu” Đà Nẵng

Các khách mời tại họp báo DANAFF IV. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Với thông điệp “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”, DANAFF IV khẳng định vai trò của Đà Nẵng trong việc kết nối điện ảnh khu vực, đồng thời nuôi dưỡng khát vọng đưa điện ảnh Việt Nam vươn ra quốc tế.

Khởi nguồn năm 2023, DANAFF trải qua ba mùa tổ chức, từng bước xây dựng vị thế và thương hiệu riêng. Theo TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nếu DANAFF lần thứ nhất chủ yếu tập trung vào trình chiếu và trao giải, thì các mùa tiếp theo đã mở rộng thêm nhiều hoạt động như tôn vinh di sản điện ảnh, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ.

Đến DANAFF IV, liên hoan phim được xây dựng trên bốn trụ cột gồm: vinh danh các tác phẩm xuất sắc; tôn vinh di sản điện ảnh; phát hiện, đào tạo tài năng trẻ; kết nối và mở rộng thị trường điện ảnh. Sự định hình rõ nét này cho thấy định hướng lâu dài nhằm đưa Đà Nẵng trở thành một điểm kết nối quan trọng của điện ảnh khu vực.

Các đại biểu tại họp báo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

DANAFF IV quy tụ nhiều tên tuổi có ảnh hưởng trong ngành điện ảnh thế giới như ông Kim Dong-ho, nhà sáng lập Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF); đạo diễn Hồng Kông (Trung Quốc) Johnnie To (Đỗ Kỳ Phong), Trưởng Ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi; minh tinh Mỹ Jane Seymour; nhà sản xuất Hollywood Bill Mechanic, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành 20th Century Fox.

Bên cạnh đó là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến như Ji Chang Wook, Jung Il Woo, Park Sung Woong, Han Dong Hee, Tuba Büyüküstün cùng đông đảo đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất trong nước. DANAFF IV dự kiến quy tụ hơn 1.000 đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh và khách mời trong nước, quốc tế.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, sau ba kỳ tổ chức, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng từng bước khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa, điện ảnh có ý nghĩa của TP Đà Nẵng, đồng thời trở thành điểm hẹn giao lưu của những người yêu điện ảnh trong và ngoài nước.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại họp báo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“DANAFF thể hiện khát vọng của Đà Nẵng xây dựng một không gian văn hóa cởi mở, năng động, sáng tạo, nơi điện ảnh vừa được tôn vinh như một loại hình nghệ thuật, vừa là cầu nối giữa con người, các nền văn hóa và Đà Nẵng với bạn bè quốc tế”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Ở góc độ điểm đến, DANAFF góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa của Đà Nẵng, nhất là trong mùa hè.

Theo ông Lê Đình Nam, Chủ tịch Chi hội Điểm đến Sự kiện Đà Nẵng, DANAFF IV-2026 không chỉ là một liên hoan phim mà còn là cơ hội để Đà Nẵng kể câu chuyện điểm đến bằng ngôn ngữ điện ảnh. Với hơn 100 tác phẩm, hàng trăm suất chiếu cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia và khách mời quốc tế, sự kiện tạo thêm nền tảng quan trọng để quảng bá hình ảnh một Đà Nẵng năng động, sáng tạo và thân thiện.

XUÂN QUỲNH