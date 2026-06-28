Hai đội thi Trung Quốc và Bồ Đào Nha vào chung kết DIFF 2026

Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 vừa công bố hai đội xuất sắc nhất góp mặt trong đêm chung kết diễn ra tối 11-7 là Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc) và Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha).

Sáng 28-6, Ban tổ chức DIFF 2026 cho biết, Hội đồng giám khảo đã thống nhất lựa chọn hai đội đến từ Trung Quốc và Bồ Đào Nha vào tranh tài ở đêm chung kết.

Quyết định được đưa ra dựa trên các tiêu chí về ý tưởng, chủ đề, tính sáng tạo, hiệu ứng pháo hoa, sự đồng bộ giữa âm nhạc và màn trình diễn, chất lượng phần kết cũng như cảm xúc mà tiết mục mang lại.

Màn trình diễn của đội thi đến từ Trung Quốc trong đêm khai mạc

Đội Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc) - đương kim vô địch DIFF 2025 tiếp tục khẳng định đẳng cấp với màn trình diễn “Bông hoa phương Đông”. Đội thi Trung Quốc gây ấn tượng nhờ kỹ thuật cao, quy mô lớn cùng khả năng kể chuyện bằng ánh sáng.

Màn trình diễn của đội thi đến từ Bồ Đào Nha

Trong khi đó, đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) ghi dấu ấn bằng phong cách trình diễn giàu chất thơ và đậm chất nghệ thuật châu Âu. Ở đêm thi chủ đề “Tầm nhìn”, đội đã tạo hình lũy tre Việt Nam trên nền nhạc Dòng máu Lạc Hồng, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Theo Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thành viên Ban giám khảo, chất lượng các đội thi năm nay rất cao, hầu như đêm nào cũng tạo bất ngờ. Các đội liên tục đổi mới về ý tưởng, kỹ thuật và hiệu ứng trình diễn, góp phần đưa DIFF trở thành sân chơi sáng tạo của nghệ thuật pháo hoa.

Ban tổ chức cho biết, giải Quán quân DIFF 2026 trị giá 20.000 USD cùng cúp và giấy chứng nhận; giải Á quân trị giá 10.000 USD. Ngoài ra còn có giải “Đội được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn trị giá 5.000 USD. Năm nay, DIFF bổ sung thêm hai giải thưởng, gồm giải "Sáng tạo" và giải "Triển vọng", mỗi giải trị giá 5.000 USD.

XUÂN QUỲNH