Ươm mầm cho điện ảnh Việt

Xây dựng một nền điện ảnh mạnh không chỉ bắt đầu từ những bộ phim hay mà còn từ việc hình thành cộng đồng yêu điện ảnh, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo và tạo môi trường để tài năng trẻ phát triển.

Câu lạc bộ Điện ảnh UED trong buổi chiếu phim và giao lưu đặc biệt cùng đoàn làm phim “Bên trong vỏ kén vàng”

Xây dựng cộng đồng yêu điện ảnh

Thời gian qua, các buổi chiếu phim kết hợp giao lưu với đạo diễn, nhà làm phim do Câu lạc bộ Điện ảnh UED (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng) tổ chức đã trở thành không gian học thuật hấp dẫn đối với sinh viên. Mỗi buổi sinh hoạt vừa giới thiệu giá trị nghệ thuật của tác phẩm, vừa tạo diễn đàn trao đổi về ngôn ngữ điện ảnh, cách kể chuyện và thông điệp của bộ phim.

Theo Th.S Nguyễn Lê Phương Trình, giảng viên Khoa Ngữ văn - Truyền thông, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, câu lạc bộ là "viên gạch đầu tiên" hình thành cộng đồng yêu điện ảnh, giúp sinh viên vừa xem phim vừa học ngôn ngữ hình ảnh, thi pháp và nghệ thuật kể chuyện, đồng thời thảo luận giá trị tác phẩm sau mỗi buổi chiếu.

Tham gia câu lạc bộ giúp sinh viên chuyển từ việc chỉ xem nội dung sang chú ý đến bố cục, góc máy, diễn xuất và cách dàn dựng. Qua việc tiếp cận các tác phẩm kinh điển, các bạn dần hình thành tư duy thưởng thức điện ảnh mang tính chuyên nghiệp.

Các nhà làm phim trẻ tham gia lớp học chuyên sâu, giúp định hình cấu trúc tác phẩm và kết nối thế hệ làm phim trẻ vào mạng lưới sản xuất toàn cầu

Ở góc độ đào tạo, PGS.TS Nguyễn Thị Hạnh Lê (Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội) cho rằng, đào tạo làm phim không chỉ là truyền dạy kỹ năng, công nghệ mà còn phải bồi đắp tư duy và bản sắc sáng tạo. Giảng viên cần khơi gợi khả năng quan sát, cảm nhận cuộc sống, đồng thời khuyến khích sinh viên trải nghiệm thực tế để tích lũy chất liệu cho tác phẩm bền vững.

Xây dựng hệ sinh thái điện ảnh bền vững

Ươm mầm tài năng điện ảnh là quá trình dài, đòi hỏi người trẻ có đam mê, đồng thời phải có môi trường học tập, thực hành, sự dẫn dắt và cơ chế hỗ trợ để phát triển trong hệ sinh thái chuyên nghiệp.

Không gian Chợ Dự án trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF IV) kết nối các nhà làm phim gặp gỡ, làm việc với các đối tác tiềm năng

Theo đạo diễn Lê Đức Tiến, điện ảnh Việt Nam thời gian gần đây xuất hiện nhiều gương mặt trẻ với cách kể chuyện mới, góc nhìn độc lập và khát vọng xây dựng bản sắc riêng. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm thế hệ đi trước và tư duy sáng tạo của người trẻ, cùng các sự kiện như DANAFF góp phần tăng cường kết nối, tạo cơ hội học hỏi và phát triển cho thế hệ làm phim trẻ.

Ông nhấn mạnh, tài năng điện ảnh không chỉ ở những tên tuổi đã thành danh mà còn ở các gương mặt trẻ giàu khát vọng. Vì vậy, các thiết chế văn hóa và tổ chức nghề nghiệp cần kịp thời phát hiện, hỗ trợ để họ có cơ hội phát triển lâu dài.

Cùng quan điểm, nhà văn Châu La Việt cho rằng Nhà nước cần đóng vai trò "bà đỡ" qua các quỹ hỗ trợ, cơ chế đồng hành và không gian thử nghiệm cho phim trẻ, phim độc lập. Khi người trẻ được làm nghề trong hệ sinh thái chuyên nghiệp và có cơ hội cọ xát, điện ảnh Việt Nam sẽ phát triển bền vững.

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XUÂN QUỲNH - THANH ÁI