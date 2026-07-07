Nâng cao năng lực thực thi, đưa Đà Nẵng thành cực tăng trưởng mới

Hội nghị Đối thoại chính sách cấp cao trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026 đã diễn ra ngày 7-7.

Clip Hội nghị Đối thoại chính sách cấp cao trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ, bên cạnh các động lực truyền thống, việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và tài chính hiện đại là yêu cầu cấp thiết.

Theo Phó Thủ tướng, Đà Nẵng có nhiều điều kiện để đảm nhận vai trò tiên phong nhờ vị trí chiến lược ở miền Trung, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nguồn nhân lực chất lượng cao và khả năng kết nối quốc tế. Đặc biệt, việc phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do cùng các lĩnh vực logistics, công nghệ cao, tài chính số, tài chính xanh và đổi mới sáng tạo mở ra cơ hội để thành phố bứt phá.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Để trở thành cực tăng trưởng mới, Đà Nẵng cần nâng cao năng lực thực thi, xây dựng cơ chế vận hành hiệu quả, thu hút dòng vốn chất lượng cao cùng công nghệ, tri thức, nhân lực và các đối tác chiến lược.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cũng thông tin, TP Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lớn khi được Trung ương trao nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển các mô hình kinh tế mới. Những lợi thế truyền thống sẽ không còn đủ để tạo ưu thế cạnh tranh trong tương lai. Đà Nẵng sẽ chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức lan tỏa lớn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu tham dự Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đà Nẵng hướng tới trở thành đô thị có năng lực cạnh tranh quốc tế, phát triển nhanh nhưng bền vững, hội nhập sâu rộng, lấy con người làm trung tâm và không đánh đổi môi trường để tăng trưởng.

Theo ông Thái Thanh Quý, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, để tạo động lực tăng trưởng mới, cần chuyển từ tư duy Nhà nước quản lý sang Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường minh bạch, ổn định để khơi thông các nguồn lực phát triển.

Các đại biểu dự hội nghị

Ở góc độ huy động nguồn lực cho tăng trưởng, TS Mirjam Staub-Bisang, Chủ tịch BlackRock Thụy Sĩ nhận định, Việt Nam là một trong những nền kinh tế hấp dẫn dòng vốn quốc tế nhờ tăng trưởng cao, thu hút FDI mạnh và sắp được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Tuy nhiên, để thu hút dòng vốn xanh và vốn dài hạn phục vụ chuyển đổi năng lượng, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo đảm tính ổn định, minh bạch của chính sách, phát triển thị trường vốn và xây dựng danh mục dự án đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư.

Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 12-7, gồm các nội dung chính như Hội nghị Đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề “Tăng trưởng mới - Đổi mới sáng tạo - Thành phố toàn cầu”; Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026; Hội thảo “Đẩy mạnh gắn kết ba nhà: Nhà nước - Đại học - Doanh nghiệp”; Hội thảo “Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026”. Bên cạnh đó còn nhiều hoạt động bên lề.

XUÂN QUỲNH - THANH ÁI