Lãnh đạo Đà Nẵng làm việc với các tập đoàn hàng đầu Singapore

Ngày 3-7, đoàn công tác do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đã làm việc với Tập đoàn YCH và tham quan mô hình Supply Chain City (Singapore).

Đoàn công tác TP Đà Nẵng chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

YCH là một trong những tập đoàn hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Ông Yap Kwong Weng, Tổng Giám đốc Vietnam SuperPort, Giám đốc Ban Chiến lược, Phát triển bền vững và Truyền thông của YCH Group, đánh giá cao tiềm năng phát triển của Đà Nẵng với các dự án động lực như Cảng Liên Chiểu, Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế. Đồng thời, ông cảm ơn sự hỗ trợ của TP Đà Nẵng trong quá trình nghiên cứu phát triển Khu chức năng số 2 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao mô hình Supply Chain City, đồng thời ghi nhận định hướng hợp tác giữa Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) và Tập đoàn YCH trong nghiên cứu, phát triển mô hình vận hành Khu thương mại tự do Đà Nẵng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà lưu niệm cho Tập đoàn YCH

Dịp này, đoàn công tác đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn YCH, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng và Công ty Laos Schenker Using Resources Sole Co., Ltd.

Trước đó, ngày 2-7, đoàn công tác làm việc với Tập đoàn Sembcorp Industries Ltd. - doanh nghiệp hàng đầu Singapore trong lĩnh vực năng lượng và giải pháp đô thị bền vững.

Đoàn công tác làm việc tại Tập đoàn Sembcorp Industries Ltd.

Tiếp đoàn có ông Eugene Cheng Chee Mun, Giám đốc Tài chính Tập đoàn Sembcorp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Khối Giải pháp đô thị tích hợp, Thành viên HĐQT VSIP Group cùng lãnh đạo các dự án VSIP tại miền Trung.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sembcorp đánh giá cao môi trường đầu tư và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng, đồng thời đề nghị Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ triển khai hiệu quả dự án VSIP Đà Nẵng; tạo điều kiện để tập đoàn nghiên cứu đầu tư hạ tầng số, đặc biệt là trung tâm dữ liệu (data center).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục đồng hành, đẩy nhanh các thủ tục đầu tư cho dự án VSIP Đà Nẵng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Sembcorp triển khai các dự án hạ tầng công nghiệp, hạ tầng số trong thời gian tới.

Tại các buổi làm việc với các đối tác chiến lược Singapore, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, TP Đà Nẵng luôn sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai các dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà lưu niệm cho Tập đoàn Sembcorp

Việc tăng cường hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Singapore nhằm cụ thể hóa chủ trương thu hút FDI chất lượng cao theo Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị; tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, công nghệ cao, logistics, hạ tầng số và các dự án thân thiện môi trường, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế, logistics và đổi mới sáng tạo của khu vực.

XUÂN QUỲNH