Giáo dục

Học sinh Đà Nẵng giành HCV Olympic trí tuệ nhân tạo châu Á - Thái Bình Dương

SGGPO

Ngày 27-6, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, em Phan Đình Triết, học sinh lớp 12A5 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo châu Á - Thái Bình Dương (APOAI) năm 2026.

Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo châu Á - Thái Bình Dương (APOAI) lần đầu được tổ chức do Trung Quốc đăng cai theo hình thức trực tuyến
Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo châu Á - Thái Bình Dương (APOAI) lần đầu được tổ chức do Trung Quốc đăng cai theo hình thức trực tuyến

APOAI (Asia-Pacific Olympiad in Artificial Intelligence) là sân chơi dành cho học sinh xuất sắc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đây là lần đầu tiên kỳ thi được tổ chức, do Trung Quốc đăng cai theo hình thức trực tuyến. Kỳ thi năm nay thu hút 129 thí sinh đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

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Em Phan Đình Triết, học sinh lớp 12A5, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Đà Nẵng)

Với độ khó chuyên môn cao, cuộc thi chọn ra những gương mặt ưu tú nhất để trao 64 huy chương, bao gồm 10 huy chương vàng, 22 huy chương bạc, 32 huy chương đồng và 37 bằng khen.

Trước khi giành HCV APOAI 2026, Phan Đình Triết đã đạt giải nhì tại cuộc thi Olympic trí tuệ nhân tạo quốc gia năm 2025 và giải ba kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tin học năm 2026.

Hiện Triết đang tích cực chuẩn bị cho kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2026, dự kiến diễn ra tại Kazakhstan từ ngày 2 đến 10-8 tới.

XUÂN QUỲNH

Từ khóa

IOAI Độ khó Học sinh giỏi quốc gia Kỳ thi Thái Bình Dương Kazakhstan Trí thông minh nhân tạo Ai Phan Đình Triết

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