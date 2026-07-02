Đà Nẵng tăng trưởng GRDP 9,52%, dẫn đầu Nam Trung bộ

Ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại buổi họp báo, ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê TP Đà Nẵng cho biết, các chủ trương, chính sách của Trung ương và TP Đà Nẵng thời gian qua được triển khai đồng bộ. Đà Nẵng tập trung cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm, qua đó tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong 6 tháng đầu năm, GRDP của Đà Nẵng ước tăng 9,52% so với cùng kỳ năm trước, thuộc nhóm địa phương có mức tăng trưởng cao trên cả nước. Đà tăng trưởng được cải thiện qua từng quý, với quý 1 tăng 9,28% và quý 2 ước tăng 9,72%.

Khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của lĩnh vực kinh tế khi giá trị tăng thêm (VA) tăng 9,31%, đóng góp 4,95 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Đáng chú ý, ngành du lịch tiếp tục khởi sắc với gần 9,8 triệu lượt khách lưu trú, tăng 22,5%; trong đó khách quốc tế đạt gần 5,2 triệu lượt, tăng 28,7%, chiếm 52,8% tổng lượng khách. Kết quả này phản ánh hiệu quả của các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, mở rộng đường bay quốc tế và sự phục hồi mạnh của thị trường khách nước ngoài.

Khu vực công nghiệp - xây dựng ghi nhận mức tăng cao nhất trong ba khu vực kinh tế, đạt 11,72%, đóng góp 3,2 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP. Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%, góp 0,25 điểm phần trăm.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Quy mô kinh tế Đà Nẵng theo giá hiện hành ước đạt 171.267 tỷ đồng, tăng 21.029 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025, xếp thứ 11/34 địa phương và chiếm khoảng 2,57% quy mô GDP cả nước.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng. Cụ thể, tỷ trọng khu vực này tăng từ 25,44% lên 25,78%; dịch vụ giảm nhẹ từ 54,97% xuống còn 54,93%; nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 7,79% xuống 7,50%.

Với mức tăng trưởng 9,52%, Đà Nẵng xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố trên cả nước và đứng đầu khu vực Nam Trung bộ về tốc độ tăng trưởng GRDP. Tổng thu ngân sách sơ bộ 6 tháng đạt 51.769 tỷ đồng, tăng 91,4% so với cùng kỳ.

Theo Cục Thống kê TP Đà Nẵng, động lực tăng thu chủ yếu đến từ các khoản thu về nhà, đất - tăng gấp 5,7 lần so với cùng kỳ; thu từ khu vực công, thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 64,5%; thu từ doanh nghiệp nhà nước tăng 43,2% và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 35,5%.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước đạt 38.529 tỷ đồng, giảm 3,8% so với cùng kỳ. Riêng chi đầu tư phát triển đạt 15.769 tỷ đồng, tăng 18,9%, cho thấy Đà Nẵng tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho các công trình, dự án trọng điểm.

XUÂN QUỲNH