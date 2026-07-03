Học từ Hollywood để phát triển điện ảnh Việt

Trong hành trình đưa điện ảnh trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn, Việt Nam cần học hỏi từ mô hình thành công của Hollywood.

Đó là nội dung được các chuyên gia, nhà quản lý và nhà làm phim Việt Nam - Hoa Kỳ cùng trao đổi tại hội thảo "Công nghiệp Điện ảnh Mỹ - Mô hình thành công và bài học cho Việt Nam", diễn ra sáng 3-7 trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF IV).

Các chuyên gia, nhà quản lý, nhà làm phim trao đổi bên lề trước hội thảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), cho biết việc nghiên cứu mô hình điện ảnh Hoa Kỳ không nhằm sao chép mà để chọn lọc những yếu tố phù hợp với điều kiện và bản sắc Việt Nam.

Theo TS Ngô Phương Lan, dù điện ảnh Việt có nhiều tín hiệu tích cực về doanh thu và ghi nhận quốc tế, song vẫn cần mô hình phát triển bền vững, gắn kết từ sáng tạo, sản xuất, phát hành đến đào tạo và thị trường.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Marybeth Polley, Tham tán Thông tin - Văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho rằng điện ảnh là cầu nối hiệu quả giữa các nền văn hóa. Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam trong đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo.

Chia sẻ tại hội thảo, GS-TS Nguyễn Nam nhấn mạnh sức ảnh hưởng toàn cầu của Hollywood đến từ khả năng kể những câu chuyện giàu cảm xúc, mang tính phổ quát và vượt qua rào cản văn hóa. Ông dẫn chứng thành công của Inside Out và Inside Out 2, đồng thời cho rằng việc kết hợp nghiên cứu tâm lý học, phát triển kịch bản và công nghệ là những kinh nghiệm đáng tham khảo đối với điện ảnh Việt.

Các đại biểu thảo luận tọa đàm điện ảnh: Từ Hollywood đến Việt Nam – Kinh nghiệm, cơ hội và những thách thức trong bối cảnh mới. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các chuyên gia cũng đề xuất nhiều giải pháp để phát triển điện ảnh Việt Nam như xây dựng hệ sinh thái điện ảnh đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ mới, bảo vệ bản quyền và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm xây dựng nền điện ảnh phát triển bền vững.

XUÂN QUỲNH