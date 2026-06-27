Úc và Bồ Đào Nha khép lại vòng loại DIFF 2026 bằng màn trình diễn mãn nhãn

Tối 27-6, đêm thi thứ năm của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026), với chủ đề "Tầm nhìn", đã khép lại vòng loại bằng màn tranh tài ấn tượng giữa hai đội Skylighter Fireworks (Úc) và Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha).

Màn trình diễn pháo hoa mở màn của đội tuyển Úc

Mở đầu đêm thi, đội Skylighter Fireworks của Úc mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc, kể câu chuyện về khát vọng chinh phục những giới hạn mới bằng ngôn ngữ ánh sáng.

Các hiệu ứng pháo hoa được dàn dựng nhịp nhàng với nhiều lớp màu sắc

Trên nền những ca khúc nổi tiếng của Coldplay, Bon Jovi, Avicii..., các hiệu ứng pháo hoa được dàn dựng nhịp nhàng với nhiều lớp màu sắc, tạo nên bức tranh rực rỡ trên bầu trời sông Hàn.

Phần kết bùng nổ với những lớp pháo đồng bộ phủ kín không gian, truyền tải thông điệp về niềm tin và khát vọng vươn tới tương lai.

Phần kết bùng nổ với những lớp pháo đồng bộ phủ kín không gian

Trong khi đó, Macedos Pirotecnia – đội từng đoạt giải "Sáng tạo nhất" tại DIFF 2025 – tiếp tục khẳng định đẳng cấp bằng màn trình diễn đậm dấu ấn nghệ thuật.

Đội tuyển Bồ Đào Nha xây dựng phần thi như một bản giao hưởng của ánh sáng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các kỹ thuật pháo hoa truyền thống với công nghệ hiện đại.

Đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) đem đến màn trình diễn đậm dấu ấn nghệ thuật

Những chùm pháo tầm cao, sao chổi, pháo nến La Mã, pháo suối... được phối hợp liên tục theo tiết tấu âm nhạc, tạo nên các trường đoạn cao trào trước khi khép lại bằng màn pháo titan rực sáng.

Màn pháo titan rực sáng bao phủ bầu trời sông Hàn

Các kỹ thuật pháo hoa truyền thống với công nghệ hiện đại được kết hợp nhuần nhuyễn

Hai đội mang đến hai cách tiếp cận khác nhau đối với chủ đề "Tầm nhìn": một bên là tinh thần bứt phá và giàu năng lượng của nước Úc; bên còn lại là chiều sâu nghệ thuật cùng khả năng kể chuyện bằng ánh sáng của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Đêm thi còn ghi dấu với chương trình nghệ thuật bên bờ sông Hàn. Ca sĩ Đức Phúc mang đến hai ca khúc Hơn cả yêu và Người ơi người ở đừng về, kết hợp cùng các vũ đoàn Trưng Vương và MTE, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật hiện đại.

Màn trình diễn của đội tuyển Úc và Bồ Đào Nha khép lại vòng loại DIFF 2026

Khép lại vòng loại bằng những màn trình diễn bùng nổ và giàu sáng tạo, DIFF 2026 bước vào giai đoạn được chờ đợi nhất với đêm chung kết diễn ra ngày 11-7.

Đông đảo người dân, du khách theo dõi đêm thi thứ năm của DIFF 2026

Trước nhu cầu tăng cao của người dân và du khách, ban tổ chức đã đưa khán đài A4 với hơn 2.000 chỗ ngồi vào khai thác sớm hơn dự kiến. Ngay từ đầu giờ tối, các khán đài kín chỗ, trong khi các tuyến đường ven sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý... cũng chật kín người dân và du khách theo dõi lễ hội.

PHẠM NGA