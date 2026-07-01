Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Trao quyết định công tác cán bộ đợt 1. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, ông Trần Chí Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hội An nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 Điện Bàn nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng điều động bà Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Kỳ, được điều động đến công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đoàn Xuân Hiếu, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 Bàn Thạch nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Như Công, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 Bàn Thạch nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định công tác cán bộ đợt 2. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động bà Cao Thị Huyền Trân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu, đến công tác tại UBND TP Đà Nẵng, giới thiệu bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa; đồng thời giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng kiêm nhiệm.

Ông Nguyễn Đức Bình, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hội An, được điều động đến UBND TP Đà Nẵng, giới thiệu bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng.

Cùng đợt này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng điều động, phân công nhiều cán bộ giữ các chức vụ tại Đảng ủy xã Thu Bồn, xã Tam Anh, xã Lãnh Ngọc, xã Trà Linh, xã Trà Liên và một số cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy.

Trong đó, ông Trần Hải Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Thu Bồn, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 Điện Bàn nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Văn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND xã Núi Thành nhiệm kỳ 2026-2031, đến nhận công tác tại bộ phận nghiên cứu chuyên đề, giúp việc Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, được điều động đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Ông Đinh Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Tam Anh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Anh nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng.

Ông Đinh Văn Vũ, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Lãnh Ngọc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Lãnh Ngọc nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc nhiệm kỳ 2026-2031.

Đối với ông Nguyễn Thế Đức, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn nhiệm kỳ 2025-2030; cho thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 Điện Bàn nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời thống nhất miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND xã Thu Bồn nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Thế Đức được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Thu Bồn nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND xã Thu Bồn nhiệm kỳ 2026-2031, được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Trà Linh; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Linh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Tăng Ngọc Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lãnh Ngọc nhiệm kỳ 2025-2030, được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Trà Liên; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Liên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng thống nhất miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Minh Sinh để giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lãnh Ngọc nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ TP Đà Nẵng công bố 8 quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về công tác cán bộ. Trong đó, tiếp nhận và bổ nhiệm bà Cao Thị Huyền Trân giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng và Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa; tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Bình giữ chức Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng; điều động ông Đinh Thế Vinh giữ chức Chủ tịch UBND xã Tam Anh; ông Đinh Văn Vũ giữ chức Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc; điều động ông Trần Văn Trường giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhấn mạnh việc điều động, bổ nhiệm cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm đúng người, đúng việc, phát huy năng lực, sở trường của từng cá nhân. Cán bộ được phân công nhiệm vụ mới cần nhanh chóng bắt tay vào công việc, giữ vững đoàn kết, đề cao trách nhiệm và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Theo ông Lê Ngọc Quang, kết quả công việc là thước đo quan trọng nhất trong đánh giá cán bộ. Điều tổ chức và nhân dân ghi nhận không phải cán bộ giữ chức vụ gì, mà là những kết quả, đóng góp cụ thể cho sự phát triển của thành phố.

“Cán bộ đến đâu phải tạo được chuyển biến đến đó; lĩnh vực được giao phải có kết quả rõ ràng, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ”, ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh; đồng thời yêu cầu khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, né tránh, tham mưu chung chung.

Thay mặt các cán bộ được điều động, luân chuyển, bà Trần Thị Kim Hoa, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu, khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ gìn đoàn kết, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết các vấn đề từ thực tiễn, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc.

XUÂN QUỲNH