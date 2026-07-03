Xây dựng lực lượng An ninh nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Tại lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng nhấn mạnh, từ chiến công lịch sử trong vụ án Ôn Như Hầu ngày 12-7-1946, lực lượng An ninh nhân dân không ngừng lớn mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Đối với Công an TP Đà Nẵng, lực lượng An ninh luôn phát huy vai trò là "lá chắn thép", "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để thành phố phát triển.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao giấy khen cho các tập thể

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định, truyền thống 80 năm là nền tảng và động lực để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh Công an TP Đà Nẵng tiếp tục đoàn kết, đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sau khi sáp nhập Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP Đà Nẵng, lực lượng nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tặng Bức trướng chúc mừng lực lượng An ninh Công an TP Đà Nẵng

Tại buổi lễ, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng cho rằng, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của khu vực miền Trung và cả nước, trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, logistics, cảng biển và trung tâm tài chính quốc tế.

Cùng với những cơ hội phát triển là các thách thức ngày càng lớn về an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, an ninh dữ liệu và an ninh kinh tế. Vì vậy, lực lượng An ninh nhân dân cần tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao năng lực, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường dự báo chiến lược. Đồng thời xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng.

XUÂN QUỲNH