Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 quy tụ nhiều chuyên gia, nhà đầu tư

Các đại biểu chủ trì họp báo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

VFF 2026 diễn ra ngày 9 và 10-7 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng. Sự kiện quy tụ khoảng 350 chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, fintech và thị trường vốn trong nước, quốc tế.

Đông đảo nhà báo tham dự họp báo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Là diễn đàn tài chính cấp quốc gia, VFF 2026 hướng đến xây dựng nền tảng đối thoại chuyên sâu về tương lai thị trường tài chính Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Các nội dung trọng tâm gồm phát triển thị trường vốn, tài chính số, hạ tầng tài chính, đầu tư bền vững, quỹ đầu tư mạo hiểm và các công nghệ mới trong lĩnh vực tài chính.

Diễn đàn sẽ được tổ chức với các phiên toàn thể và các phiên chuyên đề song song, tạo điều kiện cho những trao đổi chuyên sâu hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, hội nhập và phát triển bền vững.

Ông Rich McClellan, Tổng Giám đốc Vietnam International Financial Centre (VIFC HCMC) cho biết, diễn đàn được xây dựng theo mô hình khu vực tư nhân dẫn dắt, tạo không gian để các chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng thảo luận về sự phát triển của thị trường tài chính. Thông qua các chủ đề trọng tâm, diễn đàn hướng đến việc góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng các trung tâm tài chính có tính kết nối quốc tế tại Việt Nam.

Theo ông Chris Vanloon, Chủ tịch Central Vietnam Business Alliance, VFF 2026 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang nâng cao vị thế trên bản đồ tài chính khu vực, trong khi Đà Nẵng nổi lên như một điểm đến năng động về đổi mới sáng tạo, đầu tư và hợp tác quốc tế.

Diễn đàn có sự tham gia đồng tổ chức của Techcombank, DaNang 365 và HORECFEX

Diễn đàn kỳ vọng góp phần thúc đẩy đối thoại giữa khu vực công và tư, tăng cường kết nối doanh nghiệp với nguồn vốn và kinh nghiệm quốc tế, đồng thời nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ các sự kiện tài chính và đầu tư.

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XUÂN QUỲNH