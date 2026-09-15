Lật tàu cá trên vùng biển gần đảo Phú Quý, một thuyền viên mất tích

Tàu cá công suất lớn bất ngờ nghiêng rồi lật úp khi đang neo đậu gần đảo Phú Quý (Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng), khiến một thuyền viên mất tích.

Tàu cá gồm 10 lao động bất ngờ bị lật trên vùng biển gần đảo Phú Quý

Sáng 15-9, UBND Đặc khu Phú Quý cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một thuyền viên mất tích trong vụ tàu cá gặp nạn tại khu vực Bãi Phủ, thôn Triều Dương, cách đảo Phú Quý khoảng 1 hải lý.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 cùng ngày, người dân phát hiện và trình báo tàu cá LĐ 97007TS gặp nạn. Tàu dài 22m, công suất 650CV, hành nghề lưới chụp, do ông N.V.T (sinh năm 1991, ngụ Đặc khu Phú Quý) làm thuyền trưởng. Khi gặp nạn, trên tàu có 10 lao động.

Khẩn trương tìm ngư dân mất tích

Trong lúc neo đậu tại khu vực Bãi Phủ, tàu bất ngờ bị nghiêng rồi lật úp. Một thuyền viên là ông N.Đ.X (sinh năm 1991) mất tích sau sự cố.

Ngay sau khi nhận tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý phối hợp các lực lượng tổ chức tiếp cận tàu cá, đồng thời triển khai tìm kiếm thuyền viên mất tích.

Hiện công tác cứu hộ, tìm kiếm đang được khẩn trương thực hiện.

TIẾN THẮNG