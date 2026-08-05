Đà Nẵng: Hội thảo xác minh thông tin mộ liệt sĩ tập thể tại xã Hiệp Đức

Ngày 5-8, UBND xã Hiệp Đức phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo xác minh thông tin mộ liệt sĩ tập thể 17 người trên địa bàn xã.

Theo lời kể của các nhân chứng, năm 1988, trong quá trình san ủi mặt bằng xây dựng Nhà Văn hóa huyện Hiệp Đức (cũ), đơn vị thi công phát hiện một hố chôn có 17 bộ hài cốt cùng nhiều di vật như quần áo, dép cao su, giày, súng và các vật dụng quân sự khác.

Khu vực Nhà Văn hóa huyện Hiệp Đức (cũ), nơi phát hiện khu mộ tập thể

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban CHQS huyện Hiệp Đức (cũ) đã cử cán bộ đến kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, do thời điểm đó chưa đủ cơ sở kết luận là hài cốt liệt sĩ nên chưa tổ chức quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ.

Toàn bộ số hài cốt sau đó được ông Võ Đình Thế (doanh nhân tại TPHCM, quê ở xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) di dời, chôn cất tại khu vực chân đồi Tranh, thôn An Đông, xã Hiệp Đức.

Đến năm 2019, số hài cốt trên tiếp tục được di chuyển về khu vực Gò Cao, xã Thu Bồn để xây dựng phần mộ và thờ cúng. Hiện nay, gia đình ông Võ Đình Thế vẫn thường xuyên hương khói vào dịp Ngày Thương binh – Liệt sĩ hàng năm.

Quang cảnh hội thảo xác minh thông tin mộ liệt sĩ tập thể

Qua tổng hợp bước đầu, các nhân chứng có sự thống nhất tương đối cao về thời gian phát hiện, địa điểm phát hiện, quá trình di dời hài cốt và đặc điểm các di vật tìm thấy tại hiện trường.

Tại hội thảo, các nhân chứng, cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Hiệp Đức đều thống nhất tại khu vực Đồi Thị (nay thuộc xã Hiệp Đức) có hai trận đánh lớn vào năm 1969 và 1970, với sự tham gia của Sư đoàn 2 (Quân khu 5). Nhiều bộ đội ta hy sinh trong các trận đánh này và không thể đưa thi thể về an táng. Các nhân chứng cũng thảo luận về khí tài tìm thấy tại hiện trường và thống nhất nhận định, khu mộ tập thể có 17 hài cốt trên là liệt sĩ.

Các nhân chứng cung cấp thông tin tại hội thảo

Sau khi nghe các ý kiến, Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng, phân tích một số cơ sở từ thực tiễn và cho rằng có thể nhận định đây là các hài cốt liệt sĩ. Theo Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, để đảm bảo đúng quy định, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để đi đến kết luận.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lưu Hoàng Ân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức cho rằng, qua ý kiến từ các nhân chứng, hội thảo thống nhất đánh giá đây là khu vực mộ liệt sĩ tập thể. Để có đủ căn cứ kết luận chính thức và phục vụ công tác quy tập, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức đề nghị Ban CHQS xã đề xuất Bộ CHQS thành phố thành lập Tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế tại khu vực mộ đang thờ cúng ở Gò Cao, xã Thu Bồn. Đồng thời phối hợp kiểm tra, đối chiếu lại các dấu vết, di vật và hồ sơ liên quan.

NGUYỄN CƯỜNG