Đà Nẵng ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2026

Sáng 7-1, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế TP Đà Nẵng tổ chức ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Sau lễ phát động, các lực lượng diễu hành, tuyên truyền về tổng điều tra kinh tế TP Đà Nẵng năm 2026. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại lễ ra quân, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng cho biết, tổng điều tra kinh tế năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh không gian phát triển của TP Đà Nẵng được mở rộng, cơ cấu và quy mô sản xuất kinh doanh ngày càng đa dạng.

Kết quả điều tra là nguồn dữ liệu đầy đủ, tin cậy, giúp TP Đà Nẵng đánh giá chính xác thực trạng, tiềm năng, lợi thế của từng ngành, từng khu vực, làm cơ sở xây dựng, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Điều tra viên tham gia lễ phát động. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng đề nghị Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành liên quan bám sát phương án của Trung ương và kế hoạch của thành phố; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, bảo đảm thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, đúng tiến độ.

UBND các xã, phường phân công rõ trách nhiệm, phù hợp với bộ máy mới, bảo đảm triển khai tổng điều tra liên tục, không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thông tin.

Cơ quan Thống kê TP Đà Nẵng và các đội thống kê cơ sở tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực, hướng dẫn chuyên môn, theo dõi tiến độ, hỗ trợ kỹ thuật và kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Dữ liệu thu thập được không chỉ phục vụ thống kê mà còn trực tiếp phục vụ người dân, cộng đồng và địa phương.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê thông tin. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại lễ phát động, ông Lê Trung Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê đề nghị Thống kê TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND TP Đà Nẵng triển khai tổng điều tra đúng phương án, tiến độ; phân công trách nhiệm rõ ràng. Tổ trưởng, điều tra viên thực hiện “5 điểm đúng”: đến đúng cơ sở, gặp đúng người, hỏi đúng câu hỏi, điền đúng thông tin và đồng bộ đúng hạn.

Theo Cục Thống kê, tổng điều tra kinh tế năm 2026 là một trong ba cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia có quy mô lớn, thu thập thông tin về doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo – tín ngưỡng và hộ kinh doanh cá thể; tăng cường ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu hành chính, triển khai song song các hình thức thu thập qua phiếu điều tra điện tử CAPI và Webform; nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều tra, hướng tới xây dựng hệ thống thống kê hiện đại, minh bạch và hội nhập.

XUÂN QUỲNH