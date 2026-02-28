Đà Nẵng quyết tâm tăng trưởng hai con số

Chiều 28-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, trên tinh thần xác định mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên, từ đầu năm, thành phố đã xây dựng kịch bản tăng trưởng cùng các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu làm cơ sở để các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

Chủ đề năm 2026 là “Năm phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ chế, chính sách đặc thù, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Đồng chí Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng báo cáo tại buổi làm việc

Thực hiện chủ trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Kết luận 77-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội, thành phố đã tháo gỡ 1.981/2.035 dự án, khu đất (đạt 97,35%).

Đối với Kết luận thanh tra số 2852/KL-TTCP, thành phố đã thu về ngân sách 1.186/1.867 tỷ đồng (đạt 63,52%) và tiếp tục rà soát thu các trường hợp tương tự 342,5 tỷ đồng.

Về các động lực tăng trưởng mới, Khu Thương mại tự do Đà Nẵng (Quyết định 1142/QĐ-TTg, ngày 13-6-2025) đang được số hóa địa hình, hướng tới quản lý thông minh, đẩy nhanh xúc tiến và hoàn tất thủ tục để sớm đưa các khu chức năng vào vận hành.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng khai trương ngày 9-1-2026; dự kiến quý II-2026 hoàn thành tòa nhà 20 tầng theo tiêu chuẩn xanh, thông minh.

Đà Nẵng đang hoàn thiện quy chế hoạt động, cơ chế cấp phép, sandbox; thúc đẩy hình thành các sàn giao dịch tài sản số, nghiên cứu trung tâm giao dịch carbon và sàn hàng hóa gắn với Khu Thương mại tự do.

Ngày 27-2-2026, TP Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, hướng tới hoàn thành quy hoạch chung đến năm 2045, tầm nhìn 2075, với quan điểm “hạ tầng đi trước một bước”.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ tại buổi làm việc

Theo đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, toàn hệ thống chính trị thành phố thống nhất cao về nhận thức và hành động, với tinh thần không trông chờ, không ỷ lại; chủ động phát huy nội lực, kiến tạo môi trường phát triển và huy động tối đa nguồn lực trong khả năng cân đối của địa phương. Thành phố ưu tiên kiến nghị hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và tháo gỡ vướng mắc pháp lý để tạo dư địa phát triển lâu dài, thay vì đề xuất hỗ trợ trực tiếp về vốn.

Tuy nhiên, sau quá trình sắp xếp, mở rộng không gian phát triển với nhiều đặc thù, nhất là khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số rộng lớn, Đà Nẵng vẫn còn một số điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực và hạ tầng cần Trung ương tiếp tục quan tâm tháo gỡ.

Thời gian qua, nhiều vướng mắc liên quan đến dự án, đất đai đã cơ bản được xử lý, góp phần khơi thông nguồn lực, song vẫn còn một số trường hợp phát sinh cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế xử lý phù hợp, bảo đảm vừa tháo gỡ khó khăn vừa tuân thủ pháp luật, giữ vững môi trường đầu tư minh bạch, ổn định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tính đúng đắn của chủ trương sáp nhập, trên cơ sở tích hợp các lợi thế phát triển của TP Đà Nẵng cũ và tỉnh Quảng Nam cũ. TP Đà Nẵng hiện nay tiếp tục là cực tăng trưởng quan trọng và là trung tâm phát triển của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, thương mại, quân sự và quốc phòng.

Nhìn lại 2 tháng đầu năm 2026, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả của thành phố đạt được thời gian qua, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, việc triển khai một số công trình, dự án trọng điểm còn khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ; hạ tầng giao thông, điện và nước sạch còn chưa đồng bộ, nhất là vùng sâu, vùng xa.

Từ đó, Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; việc gì đã làm phải làm đến nơi đến chốn, dứt điểm; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm. Đồng thời, có cơ chế bảo vệ, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Thành phố cần cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; giữ vững đoàn kết nội bộ, ổn định chính trị - xã hội; làm tốt công tác thông tin, truyền thông để tạo đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương; triển khai hiệu quả Quy hoạch TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 sau điều chỉnh.

Thành phố cần phát triển kinh tế biên mậu, nông nghiệp, du lịch theo hướng xanh, số, tuần hoàn; hoàn thiện quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành; chuẩn bị tốt danh mục dự án kêu gọi đầu tư; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm; tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, quyết tâm đạt tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên năm 2026.

Đối với Khu thương mại tự do Đà Nẵng, Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt, thúc đẩy logistics, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các FTA, nhất là FTA thế hệ mới.

Về Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, Thủ tướng ghi nhận sự chủ động của thành phố và yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, hạ tầng xã hội; thu hút chuyên gia chất lượng cao; xây dựng môi trường sống thuận lợi cho nhà đầu tư; lựa chọn danh mục dự án trọng điểm có tính khả thi và lan tỏa khi huy động vốn. Đồng thời, tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, xử lý vi phạm; kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh; chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù, vượt trội, bảo đảm Trung tâm tài chính quốc tế vận hành linh hoạt, hiệu quả.

XUÂN QUỲNH