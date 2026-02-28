Đà Nẵng lan tỏa tri thức và sáng tạo qua Hội Báo Xuân 2026

Sáng 28-2, tại khuôn viên Thư viện Đà Nẵng, Ban Tuyên Giáo và Dân vận Thành ủy, Hội Nhà báo thành phố, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội Báo Xuân Bính Ngọ năm 2026 và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2026 - lần 1.

Năm nay, chương trình quy tụ 25–30 gian hàng của các đơn vị xuất bản, in ấn, phát hành sách và cơ quan báo chí, truyền thông; trưng bày tài nguyên thông tin, tranh ảnh, ấn phẩm Xuân Bính Ngọ 2026 cùng nhiều sản phẩm đặc sắc. Hơn 1.000 đầu sách mới, sách hay được giới thiệu đến bạn đọc, cùng các hoạt động triển lãm, talkshow, tọa đàm, giao lưu và phát động phong trào tặng, ủng hộ sách.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc

Tại lễ khai mạc, bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, sự kiện diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi cả nước vừa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng; thành phố bước vào mùa xuân đầu tiên sau khi hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam; đồng thời hướng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đây không chỉ là hoạt động tuyên truyền, quảng bá mà còn là dịp tri ân những người làm báo, các cơ quan báo chí – xuất bản đã đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố, qua đó lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Theo bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng, với chủ đề “Đà Nẵng – Thành phố của tri thức và sáng tạo”, sự kiện diễn ra trong 9 ngày, thiết kế thành chuỗi hoạt động liên hoàn từ trưng bày, giới thiệu sách đến tọa đàm, giao lưu tác giả – bạn đọc. Thông qua đó, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa giá trị của tri thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo, hình thành thói quen đọc và học tập suốt đời, đặc biệt trong học sinh, sinh viên; góp phần xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập trên địa bàn thành phố.

Sự kiện thu hút đông đảo người làm báo và người dân trên địa bàn tham gia

Ông Đoàn Xuân Hiếu, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng cho rằng, Hội Báo Xuân diễn ra trong bối cảnh thành phố tiếp tục khẳng định vị thế đô thị năng động, sáng tạo, đặc biệt sau khi hợp nhất Quảng Nam – Đà Nẵng. Báo chí thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ về công nghệ, nội dung và phương thức tổ chức sản xuất, song giá trị cốt lõi vẫn là đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phụng sự nhân dân.

Sự kiện diễn ra tại Thư viện Đà Nẵng

TP Đà Nẵng hiện có 99 cơ quan báo chí hoạt động, gồm 2 cơ quan địa phương và 97 cơ quan Trung ương, địa phương khác đặt văn phòng đại diện, phóng viên thường trú. Đội ngũ những người làm báo – xuất bản không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ, thích ứng môi trường thông tin cạnh tranh, góp phần kiến tạo tri thức và phát triển bền vững cho thành phố.

XUÂN QUỲNH - PHẠM NGA