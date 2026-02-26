Đà Nẵng tôn vinh 51 cá nhân “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2025

Chiều 26-2, UBND TP Đà Nẵng tổ chức trao giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2025 và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2026).

25 cá nhân trong 51 cá nhân tiêu biểu được vinh danh Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2025. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại buổi lễ, 4 cá nhân được trao Huân chương Lao động hạng ba; 17 cá nhân nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú; 28 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 51 cá nhân tiêu biểu được vinh danh Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2025.

Tại buổi lễ, BS CKII Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, giai đoạn 2021-2025 diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động: hậu quả kéo dài của đại dịch Covid-19, thách thức từ biến đổi khí hậu, dịch bệnh mới nổi, già hóa dân số nhanh và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao. Đặc biệt, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hình thành TP Đà Nẵng mới với quy mô diện tích, dân số lớn hơn đặt ra yêu cầu mới về tổ chức hệ thống, phân bổ nguồn lực và bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Dù vậy, ngành y tế thành phố đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu: tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi; 93,5% dân số tham gia BHYT; đạt 61,83 giường bệnh và 15 bác sĩ/vạn dân; trên 95% dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử; tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế trên 90%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn 10,2%.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, bền vững; phát triển đồng bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở và y tế chuyên sâu; đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới y tế thông minh; phát huy thế mạnh y học cổ truyền, phát triển dược liệu; phấn đấu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ngành y tế củng cố y tế cơ sở tại miền núi, vùng khó khăn, ven biển, hải đảo; triển khai khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân và thực hiện lộ trình miễn viện phí theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đầu tư phát triển y tế chuyên sâu gắn với tiềm năng du lịch y tế.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại buổi lễ, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị ngành y tế tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm; nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức và phong cách phục vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ “vững chuyên môn – sáng y đức – giàu tinh thần cống hiến”, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

XUÂN QUỲNH