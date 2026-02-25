Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng chính thức hoạt động từ ngày 1-3

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, đại diện KOICA Việt Nam và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi trao quyết định và tặng hoa cho lãnh đạo bệnh viện

Theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 1-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam về UBND TP Đà Nẵng quản lý. Trên cơ sở đó, ngày 13-2-2026, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 722/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và đổi tên thành Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng.

Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Bệnh viện chính thức hoạt động từ ngày 1-3-2026. Việc chuyển giao được thực hiện nguyên trạng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và hoạt động chuyên môn.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng

Tại hội nghị, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam được thành lập năm 2007 theo Quyết định số 428/QĐ-TTg, là kết quả hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc.

Sau hơn 18 năm phát triển, bệnh viện khẳng định vị thế cơ sở khám, chữa bệnh đa khoa tuyến Trung ương tại khu vực miền Trung.

Đến nay, bệnh viện được xếp hạng I với quy mô 760 giường bệnh nội trú, triển khai hàng ngàn kỹ thuật chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, việc tiếp nhận và đổi tên bệnh viện là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn hệ thống y tế thành phố, phù hợp chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Đà Nẵng định hướng trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, trong đó Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới y tế chuyên sâu.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Sở Y tế tiếp tục hỗ trợ bệnh viện sớm ổn định tổ chức, phát triển chuyên môn theo định hướng ngành; đồng thời mong tập thể lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm. Việc đổi tên không chỉ kế thừa truyền thống hợp tác y tế Việt Nam - Hàn Quốc mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới, hướng đến hệ thống y tế hiện đại, hội nhập và bền vững.

XUÂN QUỲNH