Đà Nẵng phát động Tháng Thanh niên 2026

Sáng 28-2, Thành Đoàn Đà Nẵng phát động và ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026.

Tại chương trình, Thành Đoàn ra mắt 8 đội hình thanh niên tình nguyện, gắn với xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Thành đoàn Đà Nẵng ra mắt 8 đội hình thanh niên tình nguyện

Điểm mới trong Tháng Thanh niên năm nay là việc đẩy mạnh mô hình gắn với chuyển đổi số, trong đó phát động mô hình “Bạn và tôi cùng trang bị AI”, nhằm giúp thanh niên tiếp cận, làm chủ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả, có trách nhiệm trong học tập, lao động, khởi nghiệp và phục vụ cộng đồng.

Đại diện các đơn vị trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng nhận bảng tượng trưng các công trình thanh niên năm 2026

Trong khuôn khổ chương trình, Thành Đoàn Đà Nẵng công bố 14 chỉ tiêu và trao tặng 7 công trình thanh niên cấp thành phố, gồm: Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ giảng dạy cho các trường Dân tộc nội trú của các xã biên giới; hỗ trợ triển khai 10 công trình “Đường điện năng lượng mặt trời”; trao tặng 10.000 cây xanh; hỗ trợ 50 gói dữ liệu công cụ AI phục vụ học tập, công tác…

Tuổi trẻ phường Điện Bàn Đông ra quân xóa quảng cáo, rao vặt
Tuổi trẻ phường Điện Bàn Đông dựng áp phích hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Tuổi trẻ phường Hội An Tây ra quân dọn vệ sinh môi trường biển
Tuổi trẻ phường An Khê ra quân với mô hình xây dựng công dân số
Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay xây dựng nông thôn mới tại phường Điện Bàn Tây

Tại chương trình, anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng nhấn mạnh, Tháng Thanh niên năm 2026 diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt khi kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn và là giai đoạn đầu tiên triển khai các nghị quyết nhiệm kỳ mới. Do đó, các hoạt động Đoàn cần được triển khai thiết thực và lan tỏa, chú trọng chăm lo, đồng hành cùng thanh thiếu nhi và phát huy trách nhiệm xã hội của đoàn viên, thanh niên, nhất là tại các địa bàn còn khó khăn.

Đoàn viên, thanh niên ra quân trồng cây hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026

Ngay sau nghi thức phát động, Thành Đoàn tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đồng thời các đội hình tình nguyện đồng loạt ra quân tại nhiều địa bàn, tạo khí thế sôi nổi, mở màn cho Tháng Thanh niên 2026.

