Đà Nẵng lập tổ tuần tra, kiểm soát máy bay không người lái

Ngày 25-2, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức giao nhiệm vụ triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý máy bay không người lái (UAV) và các phương tiện bay khác trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt tình hình hoạt động của các thiết bị bay không người lái thời gian gần đây; phân tích nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không, quốc phòng – an ninh trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Đại tá Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng chủ trì

Trên cơ sở đó, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức lực lượng, phương tiện và phương án xử lý khi phát hiện mục tiêu bay trái phép.

Theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì tổ tuần tra, kiểm soát hằng ngày; tổ chức quan sát thường xuyên tại Trạm quan sát Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, bảo đảm trực 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động lực lượng xử trí kịp thời khi có tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng duy trì tổ tuần tra, kiểm soát hằng ngày

Ban Chỉ huy Quân sự phòng thủ khu vực 1 – Cẩm Lệ, phòng thủ khu vực 5 – Điện Bàn và Ban Chỉ huy Quân sự các phường, xã trên địa bàn thành lập tổ tuần tra, kiểm soát chuyên trách; được trang bị súng chế áp UAV, phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng chức năng trong phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm. Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình hằng ngày về Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Công tác tuần tra tập trung vào các địa điểm vui chơi, giải trí, khu vực tổ chức sự kiện đông người, danh lam thắng cảnh, khu vực trọng điểm về quốc phòng – an ninh và các khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền sâu rộng Luật Phòng không nhân dân và các quy định liên quan đến quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

XUÂN QUỲNH