Khởi động chương trình “Ly café yêu thương” năm 2026

Sáng 28-2, Hội Nhà báo TP Đà Nẵng phối hợp Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng tổ chức chương trình “Ly café yêu thương” lần thứ nhất năm 2026.

Đây là hoạt động xã hội từ thiện ý nghĩa được Hội Nhà báo TP Đà Nẵng duy trì nhiều năm qua, trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong đội ngũ những người làm báo.

Chương trình nhận được sự quan tâm của lãnh đạo TP Đà Nẵng và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn

Thông qua chương trình, hàng trăm hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, từ các hội viên gặp biến cố đến những bệnh nhân nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Hoạt động cũng ghi dấu sự chung tay của các nhà báo, doanh nghiệp, nhà hảo tâm...

Tính đến nay, chương trình tiếp nhận gần 1,97 tỷ đồng, trao hỗ trợ 440 trường hợp với số tiền hơn 1,86 tỷ đồng.

Tại chương trình “Ly café yêu thương” lần thứ nhất năm 2026, chúng tôi thật sự xúc động khi nhìn thấy đông đủ những tấm lòng cùng ngồi lại với nhau. Một ly cà phê buổi sáng nhưng chan chứa nghĩa tình", nhà báo Nguyên Khôi, Phó trưởng VPĐD miền Trung - Báo Sài Gòn Giải Phóng, Phó trưởng Ban Điều hành chương trình "Ly café yêu thương" cho biết.

Theo nhà báo Nguyên Khôi, qua nhiều năm duy trì, chương trình đã trở thành nơi kết nối những trái tim biết sẻ chia, để kịp thời nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Gần 2 tỷ đồng được đóng góp, hàng trăm trường hợp được hỗ trợ – đó không chỉ là con số, mà là niềm tin, tình người.

"Chúng tôi mong rằng, hành trình yêu thương này sẽ tiếp tục được nối dài, lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng", nhà báo Nguyên Khôi nói.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng ủng hộ chương trình

Tại chương trình, ông Đoàn Xuân Hiếu, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nẵng, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng, trân trọng cảm ơn sự đồng hành của lãnh đạo thành phố, Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đặc biệt là đội ngũ báo chí đã góp phần tạo nền tảng vững chắc cho chương trình.

Theo ông, chính sự chung tay ấy đã giúp “Ly café yêu thương” không chỉ là một hoạt động gặp gỡ đầu xuân, còn trở thành một mô hình kết nối giàu giá trị nhân văn.

Chương trình “Ly café yêu thương” lần thứ nhất năm 2026 có sự góp mặt của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng

Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng ủng hộ chương trình

Ông Đoàn Xuân Hiếu nhấn mạnh, báo chí xứ Quảng đang đảm nhiệm “hai nhịp cầu” quan trọng.

Nhịp cầu thứ nhất là lan tỏa thông tin chính thống, đưa chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương đến gần hơn với đời sống.

nhịp cầu thứ hai là kết nối những trái tim, lan tỏa các hoạt động thiện nguyện, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn – điều mà “Ly café yêu thương” đã và đang thực hiện hiệu quả.

Chương trình “Ly café yêu thương” đang hướng tới xây dựng “mái nhà chung” của báo chí xứ Quảng, mở rộng kết nối, tăng cường tương trợ trong đội ngũ người làm báo tại địa phương.

Phường Hải Châu ủng hộ chương trình

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, g iám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng ủng hộ chương trình

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng, cảm ơn Hội Nhà báo thành phố đã tạo điều kiện để hiệp hội đồng hành cùng chương trình ý nghĩa này

Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện của hội nhà báo và của thành phố trong thời gian tới.

"Năm 2025 và đầu năm 2026, du lịch Đà Nẵng đạt nhiều kết quả tích cực, tiếp tục là điểm đến hàng đầu cả nước về thu hút khách quốc tế và nội địa. Thành quả này có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí, phóng viên đã tích cực lan tỏa hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc. Sau sắp xếp, địa bàn hoạt động của ngành ngày càng mở rộng. Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của hội nhà báo và các cơ quan truyền thông, để quảng bá hiệu quả hơn các sự kiện, sản phẩm và điểm nhấn mới của du lịch Đà Nẵng", ông Nguyễn Đức Quỳnh chia sẻ.

Người tham gia ủng hộ chương trình

Ngay trong lần khởi động đầu tiên của năm 2026, ban tổ chức tiếp nhận hơn 102 triệu đồng từ sự đóng góp, ủng hộ của các hội thuộc Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng; các hội viên, phóng viên và đơn vị đồng hành. Số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục nối dài hành trình sẻ chia và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp.

XUÂN QUỲNH