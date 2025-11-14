Đà Nẵng tái định vị thương hiệu du lịch thời kỳ mới: “Nơi di sản gặp gỡ tương lai”

Sau hợp nhất đơn vị hành chính, Đà Nẵng đang đẩy mạnh tái định vị thương hiệu du lịch theo hướng kết hợp giữa hiện đại và di sản, ứng dụng công nghệ số nhằm hiểu sâu hành vi du khách và thiết kế trải nghiệm phù hợp với xu thế toàn cầu.

Cực tăng trưởng của du lịch quốc gia

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, TP Đà Nẵng hiện nay là một điểm đến du lịch đầy bản sắc, giàu tiềm năng, là “cửa ngõ” - trung tâm phân phối khách du lịch của cả miền Trung và là một cực tăng trưởng của du lịch quốc gia, là “cầu nối” liên kết phát triển du lịch vùng Bắc Trung bộ với vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Sau khi hợp nhất, Đà Nẵng là thành phố có đường bờ biển dài nhất cả nước với hơn 200km và là địa phương có nhiều di sản văn hóa được UNESCO công nhận nhất Việt Nam là Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn và Ma nhai Ngũ Hành Sơn. Bên cạnh đó, thành phố có hệ sinh thái phong phú, đa dạng với nhiều khu bảo tồn và vườn quốc gia, như Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Bán đảo Sơn Trà…

Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ du lịch của thành phố đồng bộ, quy mô lớn, có nhiều thương hiệu nổi tiếng, nhà đầu tư quốc tế với hơn 2.200 cơ sở lưu trú (trên 64.000 phòng); có 650 doanh nghiệp lữ hành, hơn 200 di tích lịch sử và 200 khu, điểm du lịch, tạo nên dư địa phong phú để phát triển du lịch.

Theo ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng, việc xúc tiến quảng bá du lịch thời gian qua giúp hình ảnh Đà Nẵng được biết đến là điểm đến an toàn, sạch đẹp, văn minh và thân thiện. Tuy vậy, hoạt động xúc tiến vẫn còn hạn chế: Đà Nẵng chậm trong định vị thương hiệu; thiếu chiến lược dài hạn; chưa tận dụng tốt dữ liệu số; bản sắc quốc tế chưa rõ nét; nguồn lực còn hạn chế; liên kết vùng và kết nối hàng không chưa mạnh; ứng dụng công nghệ chưa sâu; sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng chưa đồng bộ; nhân lực truyền thông – marketing du lịch còn thiếu và yếu.

Theo ông Vương, bối cảnh hợp nhất cùng xu hướng du lịch toàn cầu mới mở ra cả cơ hội lẫn thách thức cho Đà Nẵng: nhu cầu trải nghiệm bản sắc, du lịch xanh và cá nhân hóa tăng mạnh, trong khi cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt.

Dùng công nghệ để hiểu khách

Bối cảnh hợp nhất đơn vị hành chính mở ra cơ hội tái định vị hình ảnh thành phố. Theo bà Nguyễn Hoàng Mai, Phó Trưởng bộ phận Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, xu hướng du lịch toàn cầu hiện nay không chỉ dừng ở cảnh đẹp mà hướng mạnh vào kể chuyện, giá trị nguyên bản và bản sắc văn hóa. Nhiều điểm đến như Kyoto – Osaka, Busan – Gyeongju hay Barcelona thành công nhờ tích hợp trải nghiệm đô thị hiện đại với di sản, điều mà Đà Nẵng mới cũng sở hữu: chỉ trong 30 phút, du khách có thể từ không gian hiện đại, sôi động chuyển sang di sản bình yên và trầm lắng.

Thị trường thực tế cũng coi Đà Nẵng – Hội An như một cụm điểm đến thống nhất: Đà Nẵng nổi bật với biển, sự kiện và MICE; trong khi đó, Hội An thu hút khách Âu – Mỹ nhờ di sản và du lịch sinh thái. Đây là nền tảng để Đà Nẵng sở hữu bộ giá trị cốt lõi hiếm có: cân bằng, di sản, sáng tạo và con người chân thật. Vì vậy, bà Mai đề xuất định vị thương hiệu mới cho thành phố là “Nơi di sản gặp gỡ tương lai” với thông điệp “Một điểm đến – Hai thế giới” phù hợp với thị trường nội địa.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Truyền thông, Best Price Travel nhấn mạnh, Đà Nẵng nên khai thác sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống để tạo các câu chuyện bản lề thu hút du khách quốc tế, với chiến lược truyền thông linh hoạt theo từng thị trường.

Đà Nẵng cũng có thể khai thác dữ liệu số để hiểu rõ hành vi và nhu cầu của du khách quốc tế. Ví dụ, dữ liệu cho thấy khách Mỹ thích khám phá văn hóa địa phương, khách Úc quan tâm video trải nghiệm và các tour “value for money”, trong khi khách Đông Nam Á dựa vào review của KOL/KOC, còn khách Đông Bắc Á chú trọng trải nghiệm và đánh giá thực tế. Việc phân tích hành vi số giúp nhận diện xu hướng, sở thích và cách tiếp cận từng nhóm khách, từ đó xây dựng các chương trình, dịch vụ và chiến lược truyền thông linh hoạt, tăng hiệu quả thu hút du khách quốc tế.

