Đà Nẵng thí điểm “Bản sao số”, hướng tới mô hình AI City

Ngày 22-6, UBND TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng sẽ thí điểm mô hình Bản sao số (Digital Twin) giai đoạn 2026-2028, tạo nền tảng cho quản trị đô thị dựa trên dữ liệu và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, thành phố đổi mới sáng tạo và AI City.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA)

Không chỉ là mô hình 3D của đô thị, Bản sao số được xem là môi trường dữ liệu số tích hợp, kết nối các dữ liệu về quy hoạch, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng, giao thông, môi trường và nhiều lĩnh vực chuyên ngành trên cùng một nền tảng. Từ đó, cơ quan quản lý có thể trực quan hóa hiện trạng đô thị, theo dõi vận hành, phân tích, mô phỏng và dự báo các kịch bản phát triển, hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Theo đề án, Đà Nẵng sẽ thí điểm triển khai giai đoạn 2026–2028, trước mắt tập trung vào quản lý quy hoạch đô thị tại một số khu vực ưu tiên. Thành phố sẽ xây dựng nền tảng Bản sao số, chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu đa nguồn, phát triển mô hình trực quan 2D, 3D; đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống thông tin địa lý (GIS), Internet vạn vật (IoT) và các công cụ phân tích dữ liệu. Song song đó, Đà Nẵng xây dựng cơ chế quản trị, vận hành và khai thác dữ liệu theo hướng an toàn, hiệu quả.

Đối với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA), đề án được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong quản lý các khu chức năng chiến lược như Khu công nghệ cao, các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung và Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng.

Khi dữ liệu về quy hoạch, hạ tầng, đất đai, môi trường, logistics và hoạt động đầu tư được số hóa và tích hợp trên nền tảng Bản sao số, công tác quản lý sẽ chuyển từ theo dõi thủ công sang giám sát thông minh, từ xử lý sự vụ sang dự báo và điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Đây cũng được xem là nền tảng để Đà Nẵng phát triển mô hình khu thương mại tự do thế hệ mới theo hướng thông minh, xanh và tích hợp số; đồng thời giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin nhanh chóng, minh bạch hơn, nâng cao hiệu quả quản lý không gian phát triển, hạ tầng kỹ thuật, logistics và môi trường.

Hiện DSEZA đã triển khai nhiều nền tảng số như BIM, GIS và các hệ thống dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý quy hoạch, hạ tầng và đầu tư tại Khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung và Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

XUÂN QUỲNH