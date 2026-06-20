Đà Nẵng và Đan Mạch tăng cường hợp tác phát triển đô thị xanh

Ngày 20-6, tại Công viên APEC, UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam khai mạc sự kiện “Đà Nẵng - Copenhagen: Hành trình xanh bên bờ sông Hàn”, nhân dịp hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch (1971 - 2026).

Hành trình đạp xe qua các tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết, Đan Mạch là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng. Quá trình hợp tác với các đối tác Đan Mạch đã mang lại nhiều kinh nghiệm quý cho Đà Nẵng trong quy hoạch đô thị, quản lý môi trường và phát triển hạ tầng xanh.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc sự kiện

Các mô hình tiên tiến của Copenhagen là nguồn tham chiếu quan trọng, góp phần định hướng hoàn thiện chính sách và nâng cao chất lượng phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, ông Nicolai Prytz chia sẻ, Copenhagen và Đà Nẵng có nhiều điểm tương đồng khi đều là những thành phố cảng ven biển năng động, cùng theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững và xây dựng đô thị xanh.

Ông bày tỏ ấn tượng trước sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng đối với sự kiện, đồng thời tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Đan Mạch và Đà Nẵng sẽ tiếp tục được mở rộng trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, phát triển đô thị bền vững, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân.

Các đại biểu tham quan triển lãm tại sự kiện

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đạp xe của hơn 300 đại biểu, diễu hành qua các tuyến đường trung tâm thành phố và các công trình biểu tượng như Công viên APEC, Cầu Rồng nhằm lan tỏa thông điệp về lối sống xanh; khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ sự kiện, triển lãm chuyên đề diễn ra từ ngày 20 đến 22-6 tại Công viên APEC, giới thiệu hình ảnh Copenhagen – một trong những hình mẫu tiêu biểu về phát triển đô thị xanh, giao thông bền vững và văn hóa xe đạp. Đồng thời, trưng bày những hình ảnh đặc sắc về cảnh quan, văn hóa, đời sống và thành tựu phát triển của TP Đà Nẵng.

PHẠM NGA