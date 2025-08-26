Đà Nẵng: Thử nghiệm có kiểm soát phần mềm “Basal Pay”

Ngày 26-8, UBND TP Đà Nẵng chính thức cấp phép cho dự án Basal Pay - ứng dụng công nghệ blockchain trong chuyển khoản nội địa dành cho khách du lịch nước ngoài, tham gia thử nghiệm trong khuôn khổ sandbox FinTech tại Đà Nẵng.

Ông Lê Anh Quốc, Giám đốc điều hành Công ty CP AlphaTrue Solutions, giới thiệu dự án Basal Pay

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một giải pháp tích hợp chuẩn Travel Rule của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính (FATF) được triển khai trong hành lang pháp lý rõ ràng, tuân thủ các yêu cầu quốc tế về minh bạch giao dịch và phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CFT).

Basal Pay do Công ty Cổ phần AlphaTrue Solutions phát triển, nhằm giải quyết điểm nghẽn trong giao dịch quy đổi của khách nước ngoài. Thay vì qua nhiều lớp trung gian, người dùng có thể chuyển đổi trực tiếp tài sản mã hóa sang tiền pháp định và ngược lại chỉ trong vài giây, với chi phí thấp hơn khoảng 30% so với phương thức truyền thống.

Lộ trình thử nghiệm kéo dài 36 tháng, gồm 5 giai đoạn từ xây dựng nền tảng, vận hành giới hạn, mở rộng quy mô, đánh giá đến triển khai chính thức. Toàn bộ quá trình được Sở KH-CN cùng chính quyền TP Đà Nẵng giám sát, nhằm bảo đảm tuân thủ pháp lý và đánh giá khả năng tích hợp blockchain với hệ thống tài chính truyền thống.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam chia sẻ dự án tại sự kiện



Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VAB), Giám đốc dự án Basal Pay, nhận định, đối với Việt Nam, sức ép từ việc bị đưa vào danh sách xám FATF càng làm cho sandbox trở nên cấp thiết. Basal Pay được kỳ vọng là bước đi tiên phong để Việt Nam chứng minh năng lực tuân thủ AML/CFT, qua đó củng cố minh bạch tài chính, tạo tiền đề thoát khỏi danh sách xám của FATF.

Basal Pay được nhiều du khách quốc tế ủng hộ nhờ khả năng chuyển đổi tài sản mã hóa sang tiền pháp định nhanh chóng, minh bạch

Với định hướng trở thành điểm đến tiên phong về công nghệ, hiện đại, tạo lợi thế cạnh tranh, Đà Nẵng đã ban hành cơ chế sandbox - môi trường thử nghiệm an toàn cho các giải pháp công nghệ mới, trong đó có lĩnh vực Fintech. Khuyến khích doanh nghiệp công nghệ, startup tham gia nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ Blockchain vào thực tiễn. Đồng thời, thu thập dữ liệu và kinh nghiệm thực tế để hoàn thiện khung pháp lý, chính sách hỗ trợ cho việc phát triển công nghệ Blockchain tại Việt Nam.

Ứng dụng Blockchain trong trao đổi Tài sản mã hóa với tiền pháp định, tuân thủ quy định Travel Rule là một hướng đi mới tại Việt Nam. Pháp luật Việt Nam chưa có quy định rõ ràng về việc vận hành mô hình này, đặc biệt liên quan đến việc xác minh giao dịch xuyên biên giới, quản lý tài sản mã hóa, tích hợp các chuẩn AML/CFT quốc tế. Việc thử nghiệm giải pháp có kiểm soát là bước đi cần thiết, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số tại Việt Nam, thu hút dòng tiền từ nước ngoài và đảm bảo tính minh bạch, đưa Việt Nam ra khỏi “Danh sách Xám” của FATF theo Quyết định 194/QĐ-TTG ngày 23-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ.

BÙI TUẤN