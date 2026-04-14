Đà Nẵng thưởng học sinh giỏi cao nhất đến 400 triệu đồng

Ngày 14-4, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích đối với học sinh giỏi và giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Theo đó, chính sách tập trung vào 4 nhóm nội dung chính, gồm: hỗ trợ học bổng cho học sinh trường THPT chuyên; thưởng đối với học sinh đoạt giải cùng giáo viên, tập thể liên quan; hỗ trợ học sinh trong quá trình bồi dưỡng tham gia các kỳ thi quốc gia, tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi quốc tế; và hỗ trợ kinh phí cho giáo viên, chuyên gia tham gia bồi dưỡng đội tuyển.

Học sinh các trường ở TP Đà Nẵng tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026

Đáng chú ý, mức thưởng đối với học sinh đạt thành tích cao được điều chỉnh tăng mạnh, nhất là ở các kỳ thi khu vực và quốc tế. Cụ thể, học sinh đoạt giải cao nhất tại các kỳ thi khu vực, quốc tế các môn học; nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; trí tuệ nhân tạo và các kỳ thi tương đương do Bộ GD-ĐT quyết định cử tham dự có thể nhận thưởng lên đến 400 triệu đồng/giải; giải nhì 240 triệu đồng và giải ba 160 triệu đồng.

Ở cấp quốc gia, mức thưởng cao nhất là 50 triệu đồng/giải; trong khi cấp thành phố dao động từ 1 đến 5 triệu đồng/giải.

Giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh đạt giải được hưởng mức thưởng bằng 60% mức thưởng của học sinh; tập thể quản lý, tổ chuyên môn được thưởng 15%.

Ngoài ra, học sinh trong thời gian tham gia bồi dưỡng đội tuyển được hỗ trợ 250.000 đồng/ngày, cùng các chi phí đi lại, lưu trú.

Giáo viên và chuyên gia tham gia bồi dưỡng cũng được hỗ trợ kinh phí theo từng buổi giảng dạy, với mức cao nhất lên đến 10 triệu đồng/buổi đối với các kỳ thi quốc tế.

Nghị quyết cũng quy định chính sách học bổng khuyến khích học tập dành cho học sinh trường THPT chuyên, với mức hỗ trợ từ 5 đến 15 lần học phí/tháng tùy theo từng đối tượng.

Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện chính sách này trong năm 2026 là khoảng 37 tỷ đồng.

Việc ban hành nghị quyết nhằm tạo động lực phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của TP Đà Nẵng.

Theo ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, mức chi cơ bản kế thừa các nghị quyết trước đây, bảo đảm tính liên tục, hạn chế xáo trộn và phù hợp khả năng ngân sách. Đồng thời, một số nội dung được điều chỉnh tăng nhằm nâng mức hỗ trợ và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

