Một xã ở Đà Nẵng tiên phong quản lý điện thoại, mạng xã hội của học sinh dưới 16 tuổi

Lần đầu tiên một địa phương ở TP Đà Nẵng ban hành quy định về quản lý việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi.

Buổi khảo sát về tác động của điện thoại, mạng xã hội đến học sinh trên địa bàn xã Hòa Vang

Ngày 14-7, ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng), cho biết địa phương vừa ban hành quy định tạm thời về quản lý việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội và hỗ trợ chuyển đổi số an toàn đối với học sinh dưới 16 tuổi, áp dụng từ năm học 2026-2027.

Theo khảo sát 2.707 phụ huynh ở xã Hòa Vang, 79,2% cho rằng điện thoại và mạng xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập, rèn luyện của học sinh; 95,5% đánh giá cần có giải pháp quản lý, hạn chế sử dụng đối với học sinh dưới 16 tuổi.

Quy định không cấm tuyệt đối việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội mà quản lý về thời gian, nội dung và mục đích sử dụng, bảo đảm phục vụ học tập và sự phát triển toàn diện của học sinh.

Học sinh được khuyến khích không mang điện thoại đến trường. Nếu mang theo phải tắt nguồn hoặc chuyển sang chế độ im lặng và gửi tại tủ bảo quản của lớp. Học sinh không được sử dụng điện thoại trong giờ học, kiểm tra, sinh hoạt tập thể và các hoạt động giáo dục khác nếu không được giáo viên cho phép.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, thầy Cáp Phi Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Tuấn, khẳng định quy định là cần thiết, tạo thêm cơ sở để nhà trường quản lý học sinh hiệu quả hơn.

Tình trạng học sinh lén sử dụng điện thoại trong giờ học, nghiện game, nghiện mạng xã hội, thậm chí phát sinh mâu thuẫn từ các nhóm kín trên mạng đã xảy ra ở nhiều nơi. Hiện các trường đều cấm học sinh sử dụng điện thoại trong khuôn viên trường khi chưa được phép; trường hợp vi phạm sẽ bị tạm giữ điện thoại và mời phụ huynh làm việc.

Các trường sẽ bố trí tủ bảo quản điện thoại, đồng thời có phương án hỗ trợ liên lạc khẩn cấp giữa học sinh và phụ huynh. Những hoạt động học tập, ngoại khóa hoặc ứng dụng AI cần sử dụng điện thoại sẽ được thông báo trước.

Bên cạnh đó, các trường tăng cường kiểm soát thông tin xấu độc trên môi trường mạng, giáo dục kỹ năng số và kỹ năng sử dụng internet an toàn cho học sinh, phụ huynh.

Trường THCS Trần Quốc Tuấn bố trí tủ bảo quản điện thoại trong năm học tới. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Từ năm học 2026-2027, UBND xã Hòa Vang cũng phối hợp với Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng triển khai Chương trình Giáo dục công dân số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

“Ở trường, chúng tôi có thể quản lý, hạn chế học sinh sử dụng điện thoại. Nhưng khi về nhà, nếu phụ huynh buông lỏng quản lý thì rất khó đạt hiệu quả. Cha mẹ cần đồng hành cùng con, theo dõi việc sử dụng điện thoại, định hướng nội dung phù hợp và giúp các em hình thành kỹ năng, thói quen sử dụng mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm”, thầy Cáp Phi Hà nhấn mạnh.

Quy định mới khuyến khích phụ huynh hạn chế trang bị điện thoại thông minh riêng cho học sinh tiểu học khi không thật sự cần thiết. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đối với gia đình, quy định khuyến khích phụ huynh hạn chế trang bị điện thoại thông minh riêng cho học sinh tiểu học nếu không thật sự cần thiết; xây dựng “vùng xanh kỹ thuật số”, không sử dụng điện thoại trong giờ ăn, trước giờ đi ngủ và tăng cường các hoạt động đọc sách, thể thao, giao tiếp trực tiếp trong gia đình.

UBND xã Hòa Vang đánh giá, đây là vấn đề mới, khó trong bối cảnh các cơ sở pháp lý và hàng rào kỹ thuật bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện. Vì vậy, hiệu quả của chính sách phụ thuộc vào sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, nhà trường và gia đình nhằm giúp học sinh thích ứng an toàn với đời sống số, giảm thiểu các rủi ro trên không gian mạng.

XUÂN QUỲNH