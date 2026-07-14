Truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Hang Đá Sập

Chiều 14-7, TP Đà Nẵng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực Hang Đá Sập (thôn Lâm Tây, xã Hà Nha). Trong số này có một mẫu xương đủ điều kiện giám định ADN, mở thêm hy vọng xác định danh tính liệt sĩ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, dâng hương tại lễ viếng và truy điệu 5 liệt sĩ

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước và tinh thần bất khuất, góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Dù danh tính và quê quán các liệt sĩ vẫn chưa được xác định, nhưng những di vật được tìm thấy bên cạnh hài cốt như lược, bình đông, dép cao su, võng, tăng và nhiều vật dụng sinh hoạt, chiến đấu khác đã trở thành những chứng tích nhắc nhớ về một thời chiến tranh khốc liệt.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, 5 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Hang Đá Sập đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Đồng (xã Hà Nha).

Hiện TP Đà Nẵng đang phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ

Từ năm 2002 đến nay, Đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã khảo sát hàng ngàn địa điểm, quy tập được hơn 200 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến, đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

XUÂN QUỲNH