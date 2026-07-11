Xã hội

Nắng nóng kéo dài, hàng trăm người diễn tập chữa cháy rừng ở Đà Nẵng

SGGPO

Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng do nắng nóng kéo dài, sáng 11-7, TP Đà Nẵng huy động hơn 230 cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Hòa Vang.

Thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn xã Hòa Vang, sáng 11-7. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn xã Hòa Vang, sáng 11-7. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tình huống giả định được đưa ra vào lúc 9 giờ cùng ngày. Trong quá trình tuần tra, người dân phát hiện một đám cháy tại Khoảnh 1, Tiểu khu NTK 11, thôn Hòa Phú, xã Hòa Vang. Đám cháy ban đầu có diện tích khoảng 200m², xảy ra tại khu vực rừng tự nhiên với thảm thực vật chủ yếu là cỏ, cây bụi và cây tái sinh. Do thời tiết nắng nóng, gió Đông Nam thổi với tốc độ 3-4m/giây, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng, buộc các lực lượng triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.

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Tình huống giả định là người dân phát hiện một đám cháy tại Khoảnh 1, Tiểu khu NTK 11, thôn Hòa Phú, xã Hòa Vang. Ảnh: XUÂN QUỲNH
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Ban Chỉ đạo theo dõi, điều hành cuộc diễn tập. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thông qua cuộc diễn tập, các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, nâng cao năng lực ứng phó, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sinh thái trên địa bàn. Các lực lượng tham gia quán triệt tinh thần diễn tập nghiêm túc, xử lý linh hoạt theo tình huống thực tế, coi đây là một vụ cháy thật để phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm và năng lực xử lý.

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Các lực lượng triển khai phương án dập lửa trong tình huống giả định. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Đinh Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho biết, địa phương có diện tích rừng lớn, nhiều khu vực trọng điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy cao trong mùa khô. Vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy rừng phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, các lực lượng cần duy trì trạng thái sẵn sàng, chủ động nắm tình hình, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện để xử lý kịp thời mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

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Tình huống giả định đám cháy rừng nhanh chóng lan rộng do nắng nóng và gió mạnh. Ảnh: XUÂN QUỲNH
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Tổ y tế tham gia bảo đảm công tác sơ cấp cứu trong cuộc diễn tập. Ảnh: XUÂN QUỲNH
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Diễn tập chữa cháy rừng tại Hòa Vang, sáng 11-7. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Quách Hữu Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng, biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Đặc biệt, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, diện tích rừng do TP Đà Nẵng quản lý tăng đáng kể, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

“Phòng cháy luôn quan trọng hơn chữa cháy. Công tác phòng ngừa phải được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở; phát hiện sớm, xử lý nhanh, không để cháy nhỏ phát triển thành cháy lớn”, ông Quách Hữu Sơn nhấn mạnh.

XUÂN QUỲNH

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