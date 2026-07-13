Đà Nẵng tháo gỡ mặt bằng, đẩy nhanh hoàn thiện các dự án cầu dang dở

Ngày 13-7, UBND TP Đà Nẵng cho biết, đang tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án cầu và đường dẫn còn dang dở, sớm đưa vào khai thác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cầu sông Thu bắc qua sông Thu Bồn

Chi nhánh khu vực 8 thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng đã hoàn tất chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 3 hộ dân cuối cùng thuộc Dự án đường nối quốc lộ 14H đến ĐT609C, trong đó có hạng mục cầu Sông Thu.

Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết, cầu Sông Thu và đường dẫn phía Bắc đã hoàn thành, trong khi phần lớn đường dẫn phía Nam đã được thảm nhựa, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng; giá trị xây lắp đạt hơn 87% khối lượng hợp đồng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30-9-2026.

Dự án đường nối quốc lộ 14H đến ĐT609C (qua địa phận hai xã Phú Thuận và Thu Bồn) được khởi công từ tháng 9-2022, với tổng mức đầu tư hơn 378 tỷ đồng.

Trong khi đó, cầu Sông Thu là một trong 21 cây cầu trên địa bàn TP Đà Nẵng chậm đưa vào khai thác, trong đó có 19 cây cầu chậm hoàn thành đường dẫn kết nối, chủ yếu nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (trước đây).

Theo ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, nguyên nhân chủ yếu là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Các công trình cầu được triển khai trên lòng sông, suối nên chủ đầu tư có thể sớm bàn giao mặt bằng để thi công phần cầu. Trong khi đó, phần đường dẫn phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, sẽ được bàn giao chậm, thậm chí kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến năng lực tài chính của nhà thầu.

Điểm nối quốc lộ 14H đến ĐT609C

Tình trạng thiếu vật liệu xây dựng cũng khiến nhiều dự án chậm tiến độ. Từ năm 2020 đến nay, nhiều mỏ đất, cát hết thời hạn khai thác, dừng hoạt động, dẫn đến thiếu nguồn vật liệu đắp nền; có 12 công trình bị chậm tiến độ do thiếu đất đắp.

Để đẩy nhanh tiến độ, ông Trần Nam Hưng, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện đường dẫn các cây cầu đã đầu tư, xử lý dứt điểm từng trường hợp vướng mắc. Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng cũng phân công cụ thể từng chi nhánh phụ trách các dự án, bám sát hiện trường để tháo gỡ khó khăn.

TP Đà Nẵng phấn đấu dứt điểm có 7 công trình cầu và đường dẫn hoàn thành trong năm 2026.

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XUÂN QUỲNH