Đà Nẵng lấy dữ liệu số làm nền tảng xây dựng “hành chính chủ động”

Từ dữ liệu số, Đà Nẵng định hướng xây dựng mô hình “hành chính chủ động”, tự động liên thông nhiều thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, giảm thời gian đi lại và nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ngày 13-7, tại TP Đà Nẵng, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP Đà Nẵng có buổi trao đổi kinh nghiệm về triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại buổi làm việc, hai địa phương tập trung trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết; cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương; mô hình theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

TP Đà Nẵng chia sẻ các cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học - công nghệ, doanh nghiệp công nghệ số và hệ sinh thái khởi nghiệp. Các mô hình phát triển trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ cao và triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cũng nhận được sự quan tâm của đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng.

Theo ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, các cơ chế, chính sách đặc thù về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của TP Đà Nẵng được xây dựng từ nhu cầu thực tiễn, cụ thể hóa qua Nghị quyết 136 của Quốc hội và tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết 259 để phù hợp với bối cảnh mới.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham quan Trung tâm Giám sát và điều hành thông minh Đà Nẵng.

﻿Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết để hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những thành phố thông minh hàng đầu thế giới vào năm 2030, Đà Nẵng đang ưu tiên phát triển hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, các nền tảng quản lý và bảo đảm an toàn thông tin; đồng thời đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành trung ương.

Một trong những điểm nhấn, định hướng của Đà Nẵng là mô hình “hành chính chủ động”. Theo đó, từ dữ liệu số, hệ thống có thể tự động liên thông nhiều thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. Chẳng hạn, khi trẻ em được cấp giấy chứng sinh tại bệnh viện, hệ thống sẽ tự động liên thông để thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh, cấp mã định danh và bảo hiểm y tế, giúp người dân không phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính riêng lẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết địa phương đặc biệt quan tâm đến kinh nghiệm của Đà Nẵng trong xử lý các dự án tồn đọng và xây dựng hệ thống quản trị dựa trên dữ liệu.

Theo ông Nguyễn Ngọc Phúc, việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tích hợp vào kho dữ liệu dùng chung và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi tiến độ dự án, giải ngân, thu ngân sách và hoạt động điều hành của chính quyền. Đồng thời, số hóa và khai thác dữ liệu lịch sử sau sắp xếp đơn vị hành chính là nền tảng quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị địa phương trong thời gian tới.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, dữ liệu là nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số. Các địa phương cần tập trung xây dựng, liên thông và khai thác hiệu quả dữ liệu, đồng thời rà soát các phần mềm quản lý để tránh đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số không phải nhiệm vụ riêng của ngành khoa học và công nghệ, mà cần sự tham gia hiệu quả của tất cả các cấp, ngành.

XUÂN QUỲNH