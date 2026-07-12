DIFF 2026 thu hút hơn 2,7 triệu lượt khách, nhiều khách sạn kín phòng

Ngày 12-7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, mùa Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 đã thu hút hơn 2,72 triệu lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ, tăng gần 45% so với mùa DIFF 2025.

Khách đến xem đêm chung kết DIFF 2026

Riêng trong 6 ngày diễn ra các đêm pháo hoa, lượng khách lưu trú đạt khoảng 688.500 lượt.

Đáng chú ý, đêm chung kết DIFF 2026 ghi nhận công suất phòng khách sạn khu vực trung tâm TP Đà Nẵng đạt 95-98%, mức cao nhất trong 4 mùa DIFF gần đây.

Trong đêm chung kết, công suất phòng chung của toàn hệ thống lưu trú TP Đà Nẵng đạt khoảng 85%. Nhiều khách sạn 4-5 sao ven biển và khu vực trung tâm gần khán đài, địa điểm bắn pháo hoa đạt công suất từ 95-100%. Các khách sạn từ 3 sao trở xuống tại khu vực trung tâm, ven biển và dọc sông Hàn cũng đạt trên 95%.

Trong ngày chung kết 11-7, các cơ sở lưu trú phục vụ khoảng 131.000 lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 52.400 lượt, tăng 27%, còn khách nội địa đạt 78.600 lượt, tăng gần 10%.

Về vận chuyển hàng không, tính trong 6 đợt diễn ra DIFF, bao gồm ngày diễn ra sự kiện và ngày liền kề trước đó, tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng đạt hơn 1.900 chuyến..., tăng 7%, tương đương gần 130 chuyến so với cùng kỳ năm 2025. Tần suất trung bình đạt 163 chuyến/ngày.

Riêng trong hai ngày 10 và 11-7, tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng đạt 365 chuyến, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 183 chuyến/ngày.

XUÂN QUỲNH