Đô thị thông minh cần những camera biết “tư duy”

Việt Nam hiện có khoảng 20 triệu camera giám sát, nhưng phần lớn vẫn chỉ ghi hình thụ động. Các chuyên gia cho rằng AI camera và Edge AI sẽ là chìa khóa giúp đô thị giải quyết các bài toán giao thông, an ninh, môi trường và bảo vệ chủ quyền dữ liệu.

Các đại biểu, khách mời tham dự hội thảo

Ngày 10-7, tại hội thảo “Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026” do Sở KH-CN TP Đà Nẵng tổ chức, nhiều chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã thảo luận về các xu hướng công nghệ mới như đóng gói bán dẫn tiên tiến, trung tâm dữ liệu AI, thiết bị đeo thông minh, UAV và AI camera cho đô thị thông minh.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết, công nghiệp vi mạch bán dẫn và công nghệ cao đang trở thành nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, là động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đà Nẵng xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, hướng tới trở thành trung tâm vi mạch bán dẫn và công nghệ cao của miền Trung.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu

Tại hội thảo, tham luận của ông Đặng Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC, Trưởng khoa Vi điện tử và Viễn thông, Đại học CMC, thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu.

Theo ông Tuấn, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam hiện đạt khoảng 43% và dự kiến tăng lên 50% vào năm 2030, kéo theo nhiều áp lực về giao thông, môi trường, an ninh và quản trị đô thị. Trong khi đó, Việt Nam hiện có khoảng 20 triệu camera giám sát, tương đương cứ 5 người dân có một camera, nhưng đa số vẫn là camera truyền thống, chỉ ghi hình và phụ thuộc vào con người theo dõi.

“Thay vì chỉ ghi lại sự việc đã xảy ra, AI camera có thể nhận diện người, phương tiện, biển số, phát hiện hành vi bất thường theo thời gian thực và tự động phát cảnh báo. Hình ảnh được chuyển thành dữ liệu có thể hành động chỉ trong vài mili giây”, ông Tuấn nói.

Bà Nguyễn Thị Bích Yến, Viện Kỹ sư điện và điện tử (Hoa Kỳ), Chủ tịch VSAP Lab trình bày

Theo các chuyên gia, công nghệ xử lý AI tại biên (Edge AI) đang trở thành xu hướng khi cho phép camera xử lý dữ liệu ngay trên thiết bị, giúp giảm độ trễ, tiết kiệm băng thông, tăng cường bảo mật và giảm chi phí vận hành.

AI camera có thể được ứng dụng trong giao thông, an ninh, môi trường, quản lý bãi đỗ xe và an toàn lao động. Riêng trong lĩnh vực giao thông, hệ thống có thể tự điều chỉnh đèn tín hiệu theo lưu lượng thực tế, giúp giảm thời gian chờ từ 25%-40%.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin. Hiện khoảng 95% camera tại Việt Nam là hàng ngoại, khoảng 80.000 camera chưa được vá lỗ hổng bảo mật và Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia có số lượng camera bị lộ dữ liệu nhiều nhất thế giới.

“Không thể xây dựng đô thị thông minh an toàn trên một hạ tầng do người khác kiểm soát”, ông Tuấn nhấn mạnh. Theo ông, phát triển camera "Make in Vietnam" không chỉ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và chủ quyền dữ liệu, mà còn giúp từng bước làm chủ công nghệ lõi, từ phần cứng, firmware đến chip AI.

Các chuyên gia cũng nhận định, cùng với sự phát triển của hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu, thị trường thiết bị thông minh như đồng hồ, tai nghe và kính thông minh đang mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành bán dẫn.

Đại diện các đơn vị trao biên bản ghi nhớ hợp tác tại Hội thảo Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026

Ông An Trần, đại diện Mixer Design Group, cho rằng Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân lực trẻ và tinh thần đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam cần tăng cường đầu tư vào nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm, thay vì chỉ tham gia các khâu có giá trị gia tăng thấp.

Đối với Đà Nẵng, mục tiêu trở thành trung tâm vi mạch bán dẫn cần được cụ thể hóa bằng các chương trình đào tạo nhân lực, dự án nghiên cứu và hợp tác thực chất với doanh nghiệp. Hệ sinh thái liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và nhà đầu tư sẽ là nền tảng để thành phố tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

XUÂN QUỲNH - THANH ÁI